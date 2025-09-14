Saúl “Canelo” Álvarez cae por tercera vez en su carrera: estas han sido las derrotas del boxeador mexicano

La noche del 13 de septiembre quedará marcada como la tercera derrota en la carrera profesional de Saúl “Canelo” Álvarez. El pugilista mexicano cayó ante el estadounidense Terence “Bud” Crawford, quien lo venció por decisión unánime y se consagró como nuevo campeón indiscutido del peso supermedio. Las tarjetas de los jueces marcaron 116-112, 115-113 y 115-113, reflejando un combate en el que el norteamericano impuso su estilo y precisión.

Álvarez llegaba a la pelea con la responsabilidad de defender sus cinturones indiscutidos del peso supermedio (WBA, WBC, IBF, OMB y The Ring). Sin embargo, Crawford aprovechó cada oportunidad para dominar los asaltos clave, dejando sin efecto la estrategia del mexicano, que pese a buscar presionar no logró superar la defensa y velocidad de su rival.

Con este resultado, Canelo perdió por tercera ocasión en su carrera profesional, luego de más de 17 años en el ring. El mexicano acumula ahora un récord de 68 peleas disputadas, con 63 victorias (39 de ellas por la vía del nocaut), 3 derrotas y 2 empates, según el registro de BoxRec.

La primera caída de Álvarez se remonta al 14 de septiembre de 2013, cuando perdió en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas ante Floyd Mayweather Jr. En aquella ocasión, el legendario boxeador estadounidense se impuso con claridad en las tarjetas, exhibiendo su estilo defensivo y experiencia frente a un joven "Canelo".

El segundo revés ocurrió el 7 de mayo de 2022, también en Las Vegas, pero en el T-Mobile Arena. En esa ocasión, el ruso Dmitry Bivol superó al mexicano por decisión unánime (115-113) y defendió con éxito su título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA). Fue una derrota que encendió críticas sobre las incursiones de "Canelo" en divisiones superiores a su peso natural.

La tercera derrota, consumada ayer frente a Crawford, no solo corta la racha positiva que mantenía el mexicano en el peso supermedio, sino que también lo despoja de la condición de campeón indiscutido. Ahora, es el estadounidense quien ostenta todos los títulos de la división, convirtiéndose en una de las figuras más dominantes del boxeo actual.

Más allá de la derrota, Canelo sigue siendo uno de los pugilistas más exitosos en la historia del boxeo latinoamericano. Su carrera está respaldada por más de 15 cinturones mundiales conquistados a lo largo de casi dos décadas, en las que ha enfrentado a los mejores exponentes de distintas divisiones.

El futuro inmediato del mexicano queda en incertidumbre. Con tres derrotas en su historial y tras haber sido superado con claridad por Crawford, el debate sobre si buscará revancha o enfocarse en peleas de menor exigencia ya está abierto. Lo cierto es que, pese a los tropiezos, "Canelo" Álvarez continúa siendo un referente del boxeo mundial.