Adria Arjona entrena con Esaú Diéguez, el guatemalteco detrás del histórico triunfo de Terence Crawford

Desde la ciudad de Londres, Inglaterra, la actriz Adria Arjona —hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona— compartió una experiencia especial con el entrenador Esaú Diéguez, originario de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. Con guantes en mano, Arjona demostró su talento en una sesión uno a uno, lo que llamó la atención de sus seguidores.

Esaú Diéguez se ha consolidado en el mundo del boxeo internacional, recordado principalmente por formar parte del equipo técnico de Terence “Bud” Crawford, campeón indiscutido del peso supermediano (168 libras), luego de vencer al mexicano Canelo Álvarez el pasado 13 de septiembre.

El entrenador también ha trabajado junto al boxeador guatemalteco Lester Martínez, quien sorprendió al empatar su combate contra Christian Mbilli y mantenerse invicto en el boxeo profesional.

Este referente del boxeo compartió con la actriz Adria Arjona un momento que emocionó a sus seguidores guatemaltecos.

Con el mensaje “Dos chapines en Londres”, la actriz de Hit Man publicó una fotografía junto a Esaú Diéguez.

La actriz Adria Arjona posa junto al entrenador guatemalteco Esaú Diéguez. (Foto Prensa Libre: Redes Sociales Adria Arjona)

Adria Arjona también compartió un video en sus historias de Instagram, en el que se aprecia parte del entrenamiento. Se le ve disfrutar del momento y conectar buenos golpes.

Entre risas, instrucciones y manopleo, Adria Arjona mostró su habilidad para el boxeo y su formación en esta disciplina.

Adria Arjona comparte un momento de sus entrenamientos junto al guatemalteco. (Video Prensa Libre: Redes Sociales Esaú Diéguez)

El entrenador ha participado en grandes escenarios del boxeo internacional, como parte del equipo de trabajo de Crawford desde que este tenía 14 años.