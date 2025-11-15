Ricardo Arjona: Las reacciones de los admiradores tras uno de los conciertos más emotivos del cantautor

El concierto de Ricardo Arjona que tuvo lugar el pasado 14 de noviembre hizo vibrar las fibras de los fanáticos del cantautor guatemalteco, no solamente por las melodías interpretadas, sino por los momentos inesperados que se vivieron durante la velada.

Uno de ellos fue la presencia de Gaby Moreno en el concierto, con quien interpretó el tema Fuiste tú. Dicha interpretación fue una gran sorpresa preparada para los asistentes de esta emotiva presentación.

Esta ejecución musical no solamente fue aplaudida en el concierto, sino que también fue celebrada por algunos internautas.

Además del dueto entre los cantantes guatemaltecos, Arjona también interactuó con algunos de sus admiradores mientras ejecutaba algunas de las canciones más populares de su repertorio, tal como documentaron algunos de los clubes de fans en Guatemala y Argentina en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Otros momentos emotivos del concierto de Ricardo Arjona

Entre las ovaciones del público, Arjona hizo vibrar a los asistentes al ritmo de Mi país, una de las melodías que refleja su sentir respecto a la patria que lo vio nacer. Mientras coreaban las canciones, varios asistentes ondeaban banderas de Guatemala dentro del recinto.

Además, durante otras interpretaciones como Acompáñame a estar solo, el cantautor interactuó con el público, mostrando esa cercanía que tiene con sus admiradores.

Distintos internautas en X expresaron que el concierto de Arjona fue un gran espectáculo. “La rompiste, Seco”, “Lo he visto varias veces, pero ese concierto en el teatro tiene lo suyo”, “Maravilloso show”, fueron algunas de las reacciones en redes sociales que describen una de las veladas más emotivas del cantante guatemalteco.

Por otro lado, algunos admiradores expresaron palabras de admiración y cariño hacia uno de los artistas más reconocidos de Guatemala.

Es que es único ese Flako♥️ — Lú 🖤 (@lululand007) November 15, 2025

Señoras y señores Gaby Moreno en el escenario para interpretar junto @Ricardo_Arjona #FuisteTu pic.twitter.com/sfd4k7UEoJ — NOTIARJONA (@notiarjona) November 15, 2025

Hay magia en cada presentación — RS :] (@Renatios) November 15, 2025