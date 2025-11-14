“Vamos a tratar de armar una fiesta de la decepción”: Ricardo Arjona reacciona al resultado del Guatemala vs. Panamá en pleno concierto

Entre lágrimas, los aficionados del azul y blanco vivieron el final del partido Guatemala vs. Panamá, que dejó a la Selección fuera del Mundial del 2026. En plazas, estadios, hogares e incluso durante el concierto de Ricardo Arjona, el país siguió minuto a minuto un encuentro que alimentaba la esperanza de clasificar.

La tensión se vivió desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde los guatemaltecos disfrutaban no solo del concierto del cantautor Ricardo Arjona, sino que su corazón latía al compás del balón.

En medio de la emoción, cuando Arquímides Ordóñez y luego Rudy Muñoz lograron empatar el marcador en el segundo tiempo, la esperanza volvió. El público de Arjona se emocionó y gritó.

Con euforia, los aficionados dentro del Teatro Nacional celebraban con banderas en mano y le anunciaban al cantautor el empate de la selección. Durante su interpretación de Dime que no, Arjona exclamó: “Dos a dos”, haciendo referencia al empate de Guatemala.

En la transición hacia la canción Cuando, Arjona mostraba con sus dedos el 2-2 del marcador. Sin embargo, la esperanza duró poco: los canaleros remontaron y anotaron cuatro minutos después, dejando el marcador 3-2, resultado definitivo del encuentro.

Cuando el árbitro dio el silbatazo final, la esperanza de los guatemaltecos se desvaneció, pues con ese resultado se confirmó que Guatemala quedaba fuera del Mundial. Instantes después, el cantautor preguntó: “Paisanos, ¿cómo quedó la cosa al final?”

Entre gritos del público, Arjona volvió a consultar: “¿Dos a dos?”, lo que llevó a los asistentes a anunciar la caída de Guatemala ante Panamá. “¿Ganaron, quién? ¿Ganaron los del sonido?”, dijo, en alusión a sus colegas panameños, lo que fue respondido con asentimiento por sus seguidores.

“Aquí todo el mundo se hace fuerte”, expresó para animar a su público, y añadió: “Vamos a tratar de armar una fiesta de la decepción”, lo que desató el entusiasmo del público.

Seguidamente, detalló que sabe que a los chapines no se les da tan fácil bailar como a la gente del Caribe, pero invitó a sus compatriotas a relajarse e intentarlo.

Empata el partido de Guate a media canción en el concierto de Arjona pic.twitter.com/BJPYp7grMH — Val 🖤 (@ValerieGarciaR) November 14, 2025

“Yo soy chapín. A los chapines no se nos da tan fácil eso de bailar como a la gente del Caribe. Vamos a reiterarlo”, dijo, al destacar que los guatemaltecos son “medio tímidos”.

También señaló que sus compatriotas son más atrevidos con las luces apagadas, pero que cuando se encienden, miran si el vecino los está observando. “Tenemos cuatro minutos para soltarnos, relajarnos, festejar… ¡porque sí, porque hay que festejar!”, agregó.

Arjona invitó a su público a contagiarse del ritmo y el carisma caribeño, en alusión a parte de sus músicos, y continuó con la canción Historia de un taxi.