Gaby Moreno brilla al cantar “¿Qué tal te va sin mí?” durante el homenaje a Raphael como Persona del Año en los Latin Grammy 2025

La industria musical latina ofreció el miércoles 12 de noviembre un homenaje al cantante español Raphael y durante una velada especial, celebridades de la música celebraron más de seis décadas de su legado.

Reconocido como Persona del Año en los Latin Grammy, Raphael recibió un homenaje de parte de la Academia Latina de la Grabación, y fue homenajeado con un emotivo tributo en Las Vegas, EE. UU.

Una noche antes de la gala de entrega de galardones, estrellas como Enrique Bunbury, Kany García, Vanesa Martín, Carlos Rivera, Susana Baca, Fito Páez, Myriam Hernandez y Pepe Aguilar, participaron en el homenaje e interpretaron éxitos de Raphael.

A esa velada se sumó la cantante, compositora y productora guatemalteca Gaby Moreno, quién subió al escenario acompañada del grupo español Café Quijano e interpretaron una versión de ¿Qué tal te va sin mí?, éxito que Raphael incluyó en el álbum En carne viva, una producción que publicó en 1981.

Moreno brilló con su interpretación y la calidad de su voz se fusionó con el talento de Café Quijano, y juntos regalaron una versión inolvidable que dedicaron a Raphael durante su homenaje.

Gaby Moreno durante la alfombra roja previo al homenaje a Raphael en los Latin Grammy 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Durante la actividad también se escucharon versiones de varios éxitos de Raphael, como Yo soy aquel en voz de Enrique Bunbury, cantautor que le entregó el galardón a su compatriota y que minutos más tarde compartió escenario con Carin León e interpretó Ahora.

Varias fueron las interpretaciones que estrellas de la música regalaron a Raphael, en una noche en la que el cantante de 82 años fue homenajeado como Persona del Año en los Latin Grammy 2025 y se celebró como leyenda viva de la música hispana.