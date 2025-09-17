Gaby Moreno está nominada en los Latin Grammy 2025 con “Lamento”, un video que explora con nostalgia el viaje del migrante

La Academia Latina de la Grabación anunció este 17 de septiembre a los nominados de la 26 entrega anual de los Latin Grammy, con lo que comenzó oficialmente la carrera por los galardones más importantes de la música latina este año.

Una de las categorías es Video en formato Largo, en la que la cantante, compositora y productora guatemalteca Gaby Moreno opta por un galardón con su producción Lamento, un grabado en Guatemala y producido por talento local, que explora con nostalgia el viaje del migrante.

Lamento se lanzó en marzo de este año y es un cortometraje musical que se grabó en el antiguo complejo turístico, hoy en ruinas, del Turicentro Likin Itzapa, un lugar que simboliza lo efímero que es el tiempo y lo vulnerable que son las cosas ante el reclamo de la madre naturaleza.

Bajo la dirección de Diego Contreras, cineasta guatemalteco, Gaby Moreno se introduce en el protagonismo de este mensaje sobre la transformación del hogar y el viaje del migrante, junto al actor Tony Revolori, guatemalteco-estadounidense (Spider-Man, The Grand Budapest Hotel), donde envían un mensaje sobre el desarraigo del hogar y la memoria humana.

Junto a su canción también titulada Lamento, Moreno y Revolori se adentran en un lugar del recuerdo de la artista que está a punto de desaparecer, donde solo quedan sus memorias de la infancia y la sensación que le provoca estar allí.

Apoyada por un pescador interpretado por Revolori, Moreno se introduce en el río para buscar el viejo paraje donde una vez tuvo un recuerdo especial, mismo que el pescador encuentra al tocar una piedra.

Con la escena de un lugar desolado que fue reclamado por el mar, busca eternizar, con ayuda de una máquina del futuro llamada FINITOR, los recuerdos de su infancia, su tierra y sus memorias que están al borde del colapso.

La nueva nominación de Gaby Moreno en los Latin Grammy

De acuerdo con la Academia Latina de la Grabación, la categoría Video Musical de formato largo es un premio a la artista y al director/productor de video y para esta edición están nominadas las producciones de Gaby Moreno, CA7RIEL & Paco Amoroso, Hodari, Mon Laferte y Flavia Morales.

1. Papota (Short Film)

CA7RIEL & Paco Amoroso

Martin Piroyansky, video director; Federico Ameglio, Chino Fernández & Lula Meliche, video producers

[5020 Records]

2. Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A

Hodari

Kaique Alves & Thiago Eva, video directors; Marcelo Campana, Konrad Dantas, Thiago Freire, Kako & Bruno Pappa, video producers

[Som Livre]

3. Mon Laferte, Te Amo

Mon Laferte

Camila Grandi & Joanna Reposi Garibaldi, video directors; José Antonio San Miguel García, Diana Rodríguez, Simran

Singh & Jaime Villarreal, video producers

[Netflix]

4. Lamento (Extended Cut)

Gaby Moreno

Diego Contreras, video director; Andrew Petersen, video producer

[Cosmica Artists]

5. Milton Bituca Nascimento

(Varios Artistas)

Flavia Moraes, video director; Ricardo Aidar, Caio Gullane, Fabiano Gullane, Rafael Langoni, Flávia Moraes, Augusto Nascimento, Andre Novis, Victor Pozas & Larissa Prado, video producers

[Nascimento Musica]