Ricardo Arjona en Guatemala: así viven los fanáticos en redes sociales la cuenta regresiva de la gira “Lo que el Seco no dijo”

El próximo 31 de octubre de 2025 comienza la serie de conciertos de Ricardo Arjona, la cual concluirá el 23 de noviembre. Según información oficial, las presentaciones se llevarán a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

En sus canales oficiales, el cantautor ha compartido contenido sobre los preparativos de esta gira, una de las más esperadas por sus seguidores.

En un video publicado en sus historias de Instagram, escribió el mensaje “Gente buena. Cosas de Guate”, acompañado de imágenes de paisajes guatemaltecos, niños jugando y escenas del recinto donde se celebrarán los conciertos.

Por su parte, los fanáticos han expresado su entusiasmo con mensajes y fotografías publicadas en X e Instagram.

Fanáticos se hacen sentir en redes sociales

En X, una de las cuentas más activas ha sido Jocoteco Fans Club, comunidad de admiradores en Argentina que sigue de cerca la carrera del artista. El 28 de octubre, dicha cuenta compartió varias publicaciones relacionadas con los preparativos de la gira.

Otro espacio activo es Notiarjona, que ha difundido contenido sobre las presentaciones del cantautor guatemalteco.



En Instagram, el perfil Arjoneando compartió un video reciente de Arjona con el mensaje: “A una semana de dar inicio al tour ‘Lo que el SECO no dijo’, nosotros también ya estamos calentando la voz. Nos vemos pronto”.

A estas publicaciones se suman otras expresiones de admiración de quienes disfrutan de la música y los conciertos del intérprete.

