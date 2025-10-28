Ricardo Arjona en Guatemala: así viven los fanáticos en redes sociales la cuenta regresiva de la gira “Lo que el Seco no dijo”

Ricardo Arjona en Guatemala: así viven los fanáticos en redes sociales la cuenta regresiva de la gira “Lo que el Seco no dijo”

La cuenta regresiva está en marcha. Cada vez está más cerca el inicio de la gira “Lo que el Seco no dijo”, residencia artística de Ricardo Arjona que se presentará en la ciudad de Guatemala.

María Alejandra Guzmán

Concierto de Ricardo Arjona

Ricardo Arjona brindará conciertos en Guatemala, Estados Unidos, Argentina, Chile y Puerto Rico como parte de su nueva gira. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/Keneth Cruz)

El próximo 31 de octubre de 2025 comienza la serie de conciertos de Ricardo Arjona, la cual concluirá el 23 de noviembre. Según información oficial, las presentaciones se llevarán a cabo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

En sus canales oficiales, el cantautor ha compartido contenido sobre los preparativos de esta gira, una de las más esperadas por sus seguidores.

En un video publicado en sus historias de Instagram, escribió el mensaje “Gente buena. Cosas de Guate”, acompañado de imágenes de paisajes guatemaltecos, niños jugando y escenas del recinto donde se celebrarán los conciertos.

Por su parte, los fanáticos han expresado su entusiasmo con mensajes y fotografías publicadas en X e Instagram.

Fanáticos se hacen sentir en redes sociales

En X, una de las cuentas más activas ha sido Jocoteco Fans Club, comunidad de admiradores en Argentina que sigue de cerca la carrera del artista. El 28 de octubre, dicha cuenta compartió varias publicaciones relacionadas con los preparativos de la gira.

Lea también: Ricardo Arjona en Guatemala: fechas, precios y cómo comprar entradas para sus conciertos del 2025 en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Otro espacio activo es Notiarjona, que ha difundido contenido sobre las presentaciones del cantautor guatemalteco.


En Instagram, el perfil Arjoneando compartió un video reciente de Arjona con el mensaje: “A una semana de dar inicio al tour ‘Lo que el SECO no dijo’, nosotros también ya estamos calentando la voz. Nos vemos pronto”.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Arjoneando ® (@arjoneando)

A estas publicaciones se suman otras expresiones de admiración de quienes disfrutan de la música y los conciertos del intérprete.

María Alejandra Guzmán

María Alejandra Guzmán

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

