Admiradores de Ricardo Arjona realizan paseo en “El Trolley del Seco” en la ciudad de Guatemala e invitan a vivir una experiencia inolvidable

A pocos días de que el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona comience una residencia en el país y que marque el inicio de la gira Lo que el Seco no dijo, el club de admiradores locales evidenció el cariño y admiración por el artista nacional durante un paseo en Trolley por la capital.

El pasado domingo 19 de octubre, el club Arjona Pandilla se reunió en la ciudad de Guatemala y durante un recorrido de dos horas por calles y avenidas de las zonas 1, 4 y 10, los asistentes bailaron y cantaron a ritmo de los éxitos del cantautor guatemalteco y disfrutaron de una convivencia que catalogaron como especial.

El paseo en Trolley no es una actividad nueva para el club y, de acuerdo con sus organizadores, este año no será la excepción, ya que, hasta el momento, Ricardo Arjona tiene previsto ofrecer 23 conciertos en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, por lo que en 12 fechas realizarán recorridos por la ciudad en las que esperan compartir con admiradores de varias nacionalidades.

Desde el pasado 1 de junio, Ricardo Arjona dijo que estaba de vuelta y que ofrecería una gira de conciertos para promocionar SECO, su reciente álbum. Sin embargo, el 6 de julio confirmó que ofrecería una residencia en Guatemala y sus admiradores locales respondieron con alegría debido a que será la primera vez que el artista nacional comience una gira en el país.

Conciertos en Guatemala: Dónde todo empezó

23 conciertos confirmados y a lleno total son los que Ricardo Arjona ofrecerá en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un recinto que, según el cantautor nacional es “uno de los mejores teatros del mundo”.

15 fueron las primeras fechas que se habilitaron, pero se agotaron en pocas horas. Luego se confirmaron ocho fechas más y sucedió los mismo, por lo que sus 23 presentaciones que formarán parte de la residencia en el país y la gira Lo que el Seco no dijo, son de las más esperadas.

El cariño y trabajo del club Arjona Pandilla

Convencidos de que la gira Lo que el Seco no dijo será una de las más especiales para Ricardo Arjona, los integrantes de Arjona Pandilla se organizaron nuevamente y realizarán varias actividades con admiradores de todas las nacionalidades del cantautor guatemalteco.

Además de Guatemala, Arjona ofrecerá conciertos en EE. UU., Argentina, Chile y Puerto Rico. Sin embargo, la gira se podría extender a más países, por lo que los admiradores del club Arjona Pandilla se enfocarán en ofrecer una grata convivencia con los asistentes por lo que organizaron recorridos por la ciudad en 12 fechas que coinciden con algunos de los conciertos del destacado artista en el país.

La Arjona Pandilla durante un paseo en Trolley por el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El Trolley del Seco

Como toda una tradición, siempre que Ricardo Arjona ofrece conciertos en el país, el club Arjona Pandilla realiza recorridos en Trolley por la ciudad. Sin embargo, están convencidos que este año Guatemala será más que protagonista y como buenos anfitriones están dispuestos a ofrecer una experiencia inolvidable por eso realizarán 12 recorridos.

El club de admiradores de Ricardo Arjona en Guatemala, identificado como Arjona Pandilla, durante un paseo en Trolley por la capital. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El Trolley del Seco cuenta con el lema "Vámonos de fiesta a la residencia del Seco" y según sus organizadores, los que participen en estas actividades vivirán una experiencia única, amistosa y conocerán algunas calles y avenidas de la ciudad.

La Arjona Pandilla durante un paseo en Trolley por la capital. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

El recorrido inaugural

De acuerdo con integrantes de Arjona Pandilla, el Trolley del Seco tuvo su inauguración oficial este año, el pasado domingo 19 de octubre en el que fanáticos del cantautor guatemalteco participaron con pancartas, entusiasmo y armonía.

Las calles y avenidas de las zonas 1, 4 y 10 figuraron durante el recorrido exclusivo en el que participaron integrantes de Arjona Pandilla.

Admiradores de Ricardo Arjona durante un paseo en Trolley por la capital. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Ni la lluvia impidió que, durante dos horas, bailaran y cantaran los éxitos de Ricardo Arjona. Además, vivieron momentos especiales debido a que el Trolley ingresó por esta única ocasión al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, sitio en el que se quedó estacionado y los asistentes aprovecharon a realizarse la fotografía oficial frente a ese emblemático recinto.

“Bienvenido, bienvenido, bienvenido…”, gritaron los admiradores del cantautor guatemalteco frente a la Gran Sala Efraín Recinos y recordaron que se cumplieron 22 años de la última presentación de Arjona el también recordado y querido Teatro Nacional.

El club de admiradores de Ricardo Arjona en Guatemala, identificado como Arjona Pandilla, durante su estadía en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Nosotros estamos acá porque estamos haciendo historia. Más de 20 años pasaron para que Ricardo Arjona regresara a cantar en este sitio que también es su casa”, dijeron los integrantes de Arjona Pandilla, quienes promocionan los recorridos en redes sociales con las cuentas Universo Arjona.

El club de admiradores de Ricardo Arjona en Guatemala, identificado como Arjona Pandilla, frente a la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Toda Guatemala quisiera estar acá, pero somos afortunados de vivir esta experiencia. Él sabe que siempre es bienvenido en su casa”, agregaron y recordaron que el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, conocido también como Teatro Nacional, es un recinto que el cantautor guatemalteco recuerda con cariño.

El club de admiradores de Ricardo Arjona en Guatemala, identificado como Arjona Pandilla, durante un paseo en Trolley por la capital. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

22 años pasaron desde su último concierto en ese icónico centro cultural que ha sido testigo de grandes presentaciones y de un desfile de luminarias musicales.

Ricardo Arjona durante un concierto, en julio del 2003, en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)

En julio del 2003, Ricardo Arjona ofreció tres conciertos en La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, los cuales formaron parte del Tour Santo Pecado.

Ricardo Arjona durante un concierto del Tour "Santo Pecado", en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en julio del 2003. (Foto Prensa Libre: Antonio Jiménez)

El domingo 19 de octubre, los admiradores locales de Arjona pasaron frente al Edificio de Correos, Catedral Metropolitana y Palacio Nacional, entre otros. Además, concluyeron la actividad con un concierto en el que se rindió homenaje al cantautor nacional.

La Arjona Pandilla durante un paseo en Trolley frente al Palacio Nacional. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

En qué fechas se realizarán recorridos en Trolley

De acuerdo con Arjona Pandilla, se tiene previsto realizar 12 recorridos en el Trolley del Seco, 10 en noviembre y dos en diciembre.

Fechas

1 de noviembre

2 de noviembre

8 de noviembre

9 de noviembre

15 de noviembre

16 de noviembre

22 de noviembre

23 de noviembre

29 de noviembre

30 de noviembre

6 de diciembre

7 de diciembre

Horarios

De 16 a 18 horas

Lugar

Punto de abordaje (ida)

Se abordará el Trolley en el carril auxiliar frente a Cayibel, Paseo Cayalá, zona 16. El recorrido comenzará a las 16 horas y se dirigirá hacia la entrada del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Punto de abordaje (regreso)

Al finalizar el concierto, el club otorgará un tiempo prudencial para el abordaje, el cual se realizará frente al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, por lo que se recomienda prestar atención a las instrucciones de los coordinadores.

Precio

Q250 + Q25 (Cargo por servicio de boletería)

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de viveloonline.com

Más información

Según Arjona Pandilla, al comprar el boleto, se enviará un código QR, el cual se debe presentar al momento de abordar el Trolley y durante la actividad se proporcionará un brazalete para identificar el abordaje al regreso.

Dudas y más detalles al WhatsApp: 56983169

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.