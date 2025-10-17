Ricardo Arjona anuncia nueva fecha en Argentina tras 10 sold out en el Movistar Arena

Faltan dos semanas para que Ricardo Arjona arranque una de las giras que promete ser de las más exitosas de su carrera. El punto de partida es su país natal, Guatemala.

Entre el 31 de octubre y el 7 de diciembre, Ricardo Arjona estará cerca de su público guatemalteco con su gira Lo que el seco no dijo. Las primeras 15 fechas se agotaron en solo dos horas, lo cual sorprendió al artista, quien grabó un video de agradecimiento. Con el paso de los días, se especuló acerca de nuevas fechas. Finalmente, se confirmaron ocho más, para hacer un total de 23 fechas confirmadas.

Ahora se sabe que la gira también recorrerá la región y llegará a Estados Unidos, Chile y Argentina, países en los que ha tenido buena recepción, agotando entradas en pocas horas.

En Argentina se anunciaron dos fechas: 1 y 2 de mayo 2026. Sin embargo, ante la alta demanda, la promotora y el equipo del artista agregaron otras tres: 3, 7 y 11 de mayo. Todas se agotaron en menos de 24 horas, reportó para Prensa Libre, Esdras Laz.

Debido al entusiasmo del público, se habilitaron nuevas fechas hasta completar 10 conciertos en Buenos Aires, los cuales también alcanzaron sold out. Las fechas adicionales son el 12, 17, 18, 23 y 24 de mayo. En cada presentación se estima que participarán 15 mil personas.

En sus redes sociales, el viernes 17 de octubre, el cantautor guatemalteco anunció una nueva fecha: el viernes 8 de mayo.

Las entradas para la undécima fecha de su gira Lo que el Seco no dijo saldrán a la venta el lunes 20 de octubre.

El medio La Reforma, de Argentina, destaca que el artista guatemalteco, en el 2022, agotó ocho Movistar Arena. En diciembre del 2023, llenó dos estadios de Vélez Sarsfield para el cierre de su gira Blanco y Negro. Y en el 2006, marcó un récord histórico con 34 funciones en el Luna Park, convocando a más de 230 mil personas.