“Volver a Puerto Rico siempre es una fiesta para mí”: Ricardo Arjona amplía su gira “Lo que el Seco no dijo”

A casi un mes del anuncio de la expansión de su gira “Lo que el Seco no dijo” por 29 ciudades de Estados Unidos, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona anunció una nueva parada en la isla del encanto, donde llevará su música, estilo y nuevo performance en 2026.

El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot será el escenario para el regreso de Ricardo Arjona a la isla, un recinto con capacidad para 18 mil asistentes, que ha recibido a grandes artistas como Ricky Martin y Chayanne.

El anuncio se realizó a menos de 15 días de iniciar oficialmente su gira desde el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Guatemala, donde ofrecerá al menos 23 conciertos. Luego continuará en Estados Unidos, Argentina, Chile y ahora, Puerto Rico.

“Lo que el Seco no dijo” llegará a San Juan, Puerto Rico, el próximo 24 de abril de 2026. Ricardo Arjona presentará canciones como Despacio que hay prisa, Todo termina y Nirvana, de su reciente disco Seco, así como sus más grandes éxitos: Cavernícolas, Cómo duele y Ella.

Fue a través de sus redes sociales que Arjona dio a conocer esta nueva parada, donde escribió: “Volver a Puerto Rico siempre es una fiesta para mí”, acompañado de un mensaje sobre lo que significa la isla para él.

“Ver nacer a mis dos hijos y disfrutar de la esencia de un pueblo que sabe vivir, incluso en los días malos”, recordó Arjona sobre su paso por la isla del encanto, al afirmar que volver a ese lugar siempre es una fiesta.

En el anuncio no se detalla la fecha en la que saldrán a la venta los boletos, ni aparece aún en la página oficial del recinto.

La nueva gira de Arjona se ha convertido en un fenómeno no solo en Estados Unidos, sino en toda América, donde ha alcanzado, hasta ahora, 75 conciertos anunciados en cinco países.

La gira Lo que el Seco no dijo se perfila como uno de los espectáculos más esperados de 2026, a raíz de la respuesta inmediata e impactante de sus seguidores, según indicó Metamorfosis a Prensa Libre el pasado 18 de septiembre.

“La gira va mucho más allá de un concierto tradicional: combina las mejores escenas, una producción espectacular y la experiencia única que solo Ricardo Arjona puede ofrecer, reafirmando su lugar como uno de los grandes creadores de experiencias en vivo”, agregó la productora.