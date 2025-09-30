“Los frijolitos y la carne asada”: la comida que Ricardo Arjona compartió en Guatemala con su familia

“Estamos al final del principio”, dijo Ricardo Arjona en un mensaje emotivo en el que profundizó en recuerdos de su niñez, cuando degustaban frijoles, carne asada y chirmol junto a sus padres y, más adelante, con su familia.

A pocos días de que inicie la residencia en Guatemala que marcará su gira Lo que el Seco no dijo, Arjona compartió un nuevo recuerdo de su infancia en el país. En una reconexión con sus raíces, el artista presentó una nueva parte de su vida.

El recuerdo inicia con un lugar en el que solían hacer una parada para comer con sus padres, Nohemí Morales de Arjona, “Doña Mimi”, y Ricardo Arjona Moscoso.

“Cada vez que íbamos al pueblo de mi mamá, regresábamos por la carretera y pasábamos a comer frijolitos, carne asada y chirmolito con tortilla”, contó Arjona al rememorar los viajes familiares a San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, de donde era originaria “Doña Mimi”, como era conocida.

Para Arjona, ese lugar resguarda muchos recuerdos, pues no solo lo visitó en su infancia, sino también durante su adultez, cuando regresó con su hijo Ricardo y otros familiares.

En el video compartido, Arjona habla del comedor “Mariela”, ubicado en el km 59 de la carretera a San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, donde solían degustar frijoles hechos en olla de barro. “Hemos parado el bus de niños para comernos nuestros frijolitos”, agregó.

“Vengo a decirles algo, pero no se vayan a loquear así. Es que está Ricardo Arjona con su familia comiendo”, fue el mensaje que uno de los miembros del comedor recordó haber recibido durante una de las visitas del cantante.

Ella, incrédula, recuerda haber dicho: “¿Cómo va a ser eso, si él no come frijoles?”. La sorpresa fue que sí estaba con su familia: sus hijos, sus hermanas y sobrinas —recordó.

Liliana Herrera fue quien recibió en varias ocasiones a Ricardo Arjona y a su familia en el comedor, donde el artista guarda historias y momentos que compartió con cariño con sus seguidores.

En su relato, Arjona recordó a la propietaria del lugar, quien lo atendía con afecto: “Tan bonita ella, cuando llegamos fue toda una fiesta. Tengo fotos”, dijo el intérprete de Cavernícolas.

Luego rememoró que tiene una fotografía en ese sitio junto a su papá y su hijo Ricardo, después de compartir una comida de frijoles, en lo que calificó como “un lugar fantástico”.

El video del recuerdo fue acompañado por el mensaje: “Guatemala a la vuelta de la esquina. Estamos al final del principio. Lo que el Seco no dijo, los frijoles, los amigos, los recuerdos y la dicha de empezar de nuevo”.