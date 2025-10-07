Escenario
Ricardo Arjona, entre los 100 mejores artistas de los últimos 25 años: ¿en qué puesto figura?
El martes 7 de octubre, Ricardo Arjona aparece un listado de Billboard que lo ubica entre los 100 mejores artistas de los últimos 25 años.
El conocido artista guatemalteco Ricardo Arjona está entre los mejores artistas latinos del siglo XXI. (Foto Prensa Libre: EFE)
Billboard, considerada un referente de peso en la industria musical, publicó el martes 7 de octubre su lista de los mejores artistas latinos del siglo XXI, según @billboardcharts. El listado abarca los primeros 25 años del siglo, y el guatemalteco Ricardo Arjona ocupa un lugar destacado.
La clasificación se basa en el desempeño de los artistas en las listas semanales Top Latin Albums y Hot Latin Songs, desde inicios del 2000 hasta finales del 2024.
Arjona aparece en el puesto 32, adelante de él está la Banda Ms De Sergio Lizárraga (31) y le sigue Alejandro Fernández (33), según el listado publicado.
En Guatemala se han anunciado 23 fechas donde el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona presentará su residencia durante octubre y diciembre de 2025. Un lleno completo a todas las fechas es parte de la euforia que ha despertado y comentarios en redes sociales que incluso mereció un análisis.
Más del listado
En el puesto 1 de esta codiciada lista aparece Bad Bunny (1), le siguen Romeo Santos (2), Daddy Yankee (3), Enrique Iglesias (4) y Marco Antonio Solis (5).
Billboard ha destacado a Bad Bunny que será el próximo invital al Super Bowl. Tiene un álbum que arrasó en los charts y una residencia de alto concepto, #el astro puertorriqueño ha llevado su música al siguiente nivel, siempre priorizando su isla", ha destacado otra publicación de las redes sociales de Billboard.
La primera mujer aparece hasta el puesto 7 y es la colombiana Shakira. Karol G (12) no alcanza los primeros 10 puestos.