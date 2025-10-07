Ricardo Arjona, entre los 100 mejores artistas de los últimos 25 años: ¿en qué puesto figura?

Billboard, considerada un referente de peso en la industria musical, publicó el martes 7 de octubre su lista de los mejores artistas latinos del siglo XXI, según @billboardcharts. El listado abarca los primeros 25 años del siglo, y el guatemalteco Ricardo Arjona ocupa un lugar destacado.

La clasificación se basa en el desempeño de los artistas en las listas semanales Top Latin Albums y Hot Latin Songs, desde inicios del 2000 hasta finales del 2024.

Arjona aparece en el puesto 32, adelante de él está la Banda Ms De Sergio Lizárraga (31) y le sigue Alejandro Fernández (33), según el listado publicado.

En Guatemala se han anunciado 23 fechas donde el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona presentará su residencia durante octubre y diciembre de 2025. Un lleno completo a todas las fechas es parte de la euforia que ha despertado y comentarios en redes sociales que incluso mereció un análisis.

Más del listado

En el puesto 1 de esta codiciada lista aparece Bad Bunny (1), le siguen Romeo Santos (2), Daddy Yankee (3), Enrique Iglesias (4) y Marco Antonio Solis (5).

Billboard ha destacado a Bad Bunny que será el próximo invital al Super Bowl. Tiene un álbum que arrasó en los charts y una residencia de alto concepto, #el astro puertorriqueño ha llevado su música al siguiente nivel, siempre priorizando su isla", ha destacado otra publicación de las redes sociales de Billboard.

La primera mujer aparece hasta el puesto 7 y es la colombiana Shakira. Karol G (12) no alcanza los primeros 10 puestos.