Bad Bunny defiende su papel en el Super Bowl y envía mensaje a sus críticos conservadores

El popular cantante de reguetón, rap, trap latino y pop Bad Bunny concluyó recientemente una exitosa residencia de 31 presentaciones en Puerto Rico, un territorio estadounidense en el Caribe. Antes de ser anunciado como cabeza de cartel del Super Bowl, Bad Bunny había afirmado que su próxima gira mundial no pasaría por Estados Unidos continental, pues temía que sus seguidores fueran víctimas de redadas migratorias promovidas por el presidente Donald Trump.

Un sector del conservadurismo criticó duramente la decisión de la NFL de otorgar el papel principal de la final a un artista que canta principalmente en español y que se niega a actuar en el territorio continental de Estados Unidos.

Bad Bunny no evitó referirse al asunto durante el estreno de la temporada 51 de Saturday Night Live.

—Quizá no lo sepas, pero voy a actuar en el show de medio tiempo del Super Bowl —dijo entre los vítores del público en los estudios de la NBC, en la Ciudad de Nueva York.

—Estoy muy feliz y creo que todo el mundo lo está, incluso Fox News —expresó el cantante.

A continuación, presentó un video montaje con frases de personalidades de esa cadena y políticos republicanos, con las cuales se construyó la expresión: “Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente”.

—Estoy muy emocionado por actuar en el Super Bowl y sé que la gente de todo el mundo que ama mi música también está feliz —agregó el puertorriqueño.

Para el cantante, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, su designación para la final de la NFL es una victoria “especialmente” para todos los latinos “en el mundo entero y en Estados Unidos”.

—Más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y nuestra aportación en este país nadie nunca la podrá sacar y borrar —añadió en español.

Luego volvió al inglés para concluir: —Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender.

La final del Super Bowl está prevista para el 8 de febrero del 2026, en Santa Clara, California.

En el 2019, la NFL firmó un acuerdo de colaboración con Roc Nation, empresa de entretenimiento fundada por el rapero Jay-Z.

En virtud de ese acuerdo, Roc Nation asesora a la NFL en la selección de artistas para el espectáculo del descanso del Super Bowl.

Desde entonces, entre los artistas principales han figurado Jennifer López, Shakira, The Weeknd, Dr. Dre, Snoop Dogg, Rihanna, Usher y Kendrick Lamar.