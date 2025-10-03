Qué artistas han participado en el Super Bowl en los últimos 10 años

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, en inglés), Apple Music y Roc Nation anunciaron en septiembre último que Bad Bunny liderará el show de medio tiempo para Super Bowl 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

El gran evento del futbol americano está programado para el domingo 8 de febrero de 2026.

En julio último, Bad Bunny inició una serie de conciertos en su país natal, Puerto Rico, y acaba de concluir una residencia de dos meses en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en San Juan. El concierto de cierre fue transmitido por Amazon Music. CNN reporta que, desde julio, Bad Bunny ha generado millones de dólares en ingresos turísticos para su país.

El cantante puertorriqueño se encuentra en el pico de su carrera, y encabezar el show de medio tiempo del Super Bowl extenderá su alcance, compartió el medio. Bad Bunny es tres veces ganador del Grammy y está a punto de iniciar una gira mundial en noviembre, donde dará conciertos en Latinoamérica, Europa, Asia y Oceanía.

Esta plataforma es una oportunidad para los artistas, comentó en un comunicado la NFL. La última edición del show estuvo liderada por Kendrick Lamar, quien tuvo la presentación más vista en la historia del Super Bowl. Además, fue nominado a cuatro Emmys y ganó el premio a Mejor dirección musical.

Mientras termina la espera por el esperado debut de Bad Bunny en el Super Bowl el próximo año, estos son los artistas que subieron en los últimos 10 años al escenario, recopilado por USA Today: