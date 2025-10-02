Por qué el movimiento MAGA rechaza la presentación de Bad Bunny para el Super Bowl

Escenario

Por qué el movimiento MAGA rechaza la presentación de Bad Bunny para el Super Bowl

Tras el anuncio de que Bad Bunny se presentará para el show del medio tiempo del Super Bowl, simpatizantes del movimiento MAGA han expresado su rechazo.

|

time-clock

Bad Bunny

El cantante puertorriqueño Bad Bunny actúa en el escenario durante su gira «Most Wanted Tour» en el Kaseya Center de Miami el 24 de mayo de 2024. (Foto Prensa Libre: AFP)

Tras el anuncio de que el artista puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, funcionarios y simpatizantes del presidente Donald Trump comenzaron a criticar la decisión de la NFL de escoger al cantante de habla hispana.

Miembros del movimiento Make America Great Again (MAGA), vinculado a Trump, expresaron su desagrado por la presentación del artista el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, en un evento que suele captar la atención de unos 100 millones de espectadores.

Por ejemplo, Corey Lewandowski, exjefe de la campaña presidencial de Trump en 2016, afirmó que es “vergonzoso” que la NFL haya escogido a un cantante que, según él, ha expresado “odio a Trump.”.

“Es realmente vergonzoso que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos”, declaró Lewandowski.

LECTURAS RELACIONADAS

Aerosmith Bad Bunny Michael Jackson

De Michael Jackson y Aerosmith a Bad Bunny: Así ha evolucionado el medio tiempo del Super Bowl

chevron-right
Puerto Rican singer Bad Bunny attends the premiere of "Caught Stealing" at the Regal Union Square in New York on August 25, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl 2026, que se disputará en Santa Clara, California

chevron-right

Algunos influencers afines al movimiento MAGA criticaron la elección de Bad Bunny para el espectáculo, al señalar que el cantante canta en español y lo calificaron de “woke”, término que usan para referirse a posturas políticas en favor de la diversidad.

“Di no a Bad Bunny como artista invitado en el descanso del Super Bowl. América es primero y este es un evento familiar”, escribió un seguidor de Trump en redes sociales.

“Bad Bunny odia a Trump y al ICE, no canta en inglés y se saltó las giras en EE. UU. por miedo a que haya redadas en sus conciertos”, publicó otro usuario.

Algunos miembros del movimiento MAGA han calificado al artista como “diabólico” y lo acusan de defender los derechos LGBT, así como criticar su vestimenta y uso de maquillaje.

LECTURAS RELACIONADAS

Puerto Rican singer Bad Bunny attends the premiere of "Caught Stealing" at the Regal Union Square in New York on August 26, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

"El peor error que cometí": Bad Bunny habla sobre el procedimiento estético que lamenta

chevron-right
Agente del ICE Nueva York

¿Cómo distinguir a los agentes falsos del ICE? Aumentan los incidentes bajo el mando de Trump

chevron-right

Recientemente, Bad Bunny declaró que su gira mundial no incluiría a Estados Unidos por el riesgo de redadas migratorias en sus conciertos.

¿Redadas en el Super Bowl?

Lewandowski indicó que las autoridades de EE. UU. podrían llevar a cabo redadas migratorias durante el Super Bowl y aseguró que, sin importar qué artista se presente, las autoridades harán cumplir las políticas migratorias de Trump.

“Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos”, aseguró en un podcast emitido el miércoles con el influencer conservador Benny Johnson.

Lea también: Acusan a Bad Bunny de maltrato animal por uso de gallinas vivas en sus shows en Puerto Rico

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Bad Bunny Donald Trump Latinos en Estados Unidos Maga Redadas Super Bowl Tendencias entretenimiento 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS