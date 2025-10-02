Por qué el movimiento MAGA rechaza la presentación de Bad Bunny para el Super Bowl

Tras el anuncio de que el artista puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, funcionarios y simpatizantes del presidente Donald Trump comenzaron a criticar la decisión de la NFL de escoger al cantante de habla hispana.

Miembros del movimiento Make America Great Again (MAGA), vinculado a Trump, expresaron su desagrado por la presentación del artista el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, en un evento que suele captar la atención de unos 100 millones de espectadores.

Por ejemplo, Corey Lewandowski, exjefe de la campaña presidencial de Trump en 2016, afirmó que es “vergonzoso” que la NFL haya escogido a un cantante que, según él, ha expresado “odio a Trump.”.

“Es realmente vergonzoso que hayan elegido a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos”, declaró Lewandowski.

Algunos influencers afines al movimiento MAGA criticaron la elección de Bad Bunny para el espectáculo, al señalar que el cantante canta en español y lo calificaron de “woke”, término que usan para referirse a posturas políticas en favor de la diversidad.

CONFIRMED: ICE will be active and on-site at Bad Bunny’s Super Bowl performance.



Trump Advisor Corey Lewandowski warns: there’s no place ICE won’t go to remove criminal aliens from the US, even the Super Bowl:



"There is nowhere you can provide safe haven to people who are in… pic.twitter.com/kfKlGcuR7Q — Benny Johnson (@bennyjohnson) October 1, 2025

“Di no a Bad Bunny como artista invitado en el descanso del Super Bowl. América es primero y este es un evento familiar”, escribió un seguidor de Trump en redes sociales.

“Bad Bunny odia a Trump y al ICE, no canta en inglés y se saltó las giras en EE. UU. por miedo a que haya redadas en sus conciertos”, publicó otro usuario.

Immigration and Customs Enforcement agents will be patrolling at Bad Bunny’s Super Bowl halftime show next year, according to Homeland Security adviser Corey Lewandowski. https://t.co/875gzyemg4 (Photo: John Nacion/Variety via Getty Images) pic.twitter.com/UURSTQkloA — Forbes (@Forbes) October 2, 2025

Algunos miembros del movimiento MAGA han calificado al artista como “diabólico” y lo acusan de defender los derechos LGBT, así como criticar su vestimenta y uso de maquillaje.

Recientemente, Bad Bunny declaró que su gira mundial no incluiría a Estados Unidos por el riesgo de redadas migratorias en sus conciertos.

¿Redadas en el Super Bowl?

Lewandowski indicó que las autoridades de EE. UU. podrían llevar a cabo redadas migratorias durante el Super Bowl y aseguró que, sin importar qué artista se presente, las autoridades harán cumplir las políticas migratorias de Trump.

“Los encontraremos. Los arrestaremos. Los internaremos en un centro de detención y los deportaremos”, aseguró en un podcast emitido el miércoles con el influencer conservador Benny Johnson.

