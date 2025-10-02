ICE en el Super Bowl por Bad Bunny: ¿Trump confirmó la presencia de agentes migratorios?

Decenas de seguidores del presidente estadounidense Donald Trump, entre ellos un asesor de la Casa Blanca, se mostraron indignados por la elección del cantante puertorriqueño Bad Bunny como artista principal del espectáculo en el Super Bowl LX, que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero del 2026 en Santa Clara, California.

La superestrella nacida en el municipio de Bayamón, que recientemente ganó tres premios Grammy, ya había provocado la ira de los republicanos en EE. UU. cuando anunció que evitaría visitar el país norteamericano en su próxima gira mundial por temor a redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en sus conciertos.

Por esa razón, el movimiento del magnate neoyorquino “Make America Great Again” (MAGA, Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) se molestó aún más con el nombramiento de un artista latinoamericano que canta principalmente en español como figura estelar del evento insignia del futbol americano, deporte tradicional del país.

“¿Es la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL) incapaz de leer toda la situación?”, publicó Sebastian Gorka, asesor del mandatario republicano, en sus redes sociales, luego de calificar a Bad Bunny de “rapero con un catálogo de letras vulgares en español e inglés, incluida una dirigida a la administración del presidente Donald Trump”.

¿Trump desplegará agentes del ICE en el Super Bowl?

Ante esta situación, el Gobierno de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, advirtió públicamente que desplegará agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en el espectáculo del Super Bowl 2026, que tendrá como figura estelar a la superestrella puertorriqueña Bad Bunny.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro”, indicó Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad, quien expresó el desagrado de Trump por la elección de Bad Bunny para actuar en uno de los eventos más importantes de Estados Unidos.

“Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido. Vamos a aplicar la ley en todas partes. Vamos a garantizar la seguridad de los estadounidenses. Es una directiva del presidente. Si estás en este país sin documentos, vete a casa”, argumentó Corey.

Dadas las circunstancias, la elección del puertorriqueño Bad Bunny, uno de los artistas de mayor influencia en el panorama musical actual, para liderar el descanso del próximo Super Bowl ha dividido a la opinión pública de la nación norteamericana, principalmente porque evitó pasar por los Estados Unidos en su nueva gira mundial.

Bad Bunny: Primer artista latino

Con su presentación del próximo domingo 8 de febrero del 2026 en la ciudad de Santa Clara, California, Bad Bunny marcará un hito en la historia del futbol americano, al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario en un espectáculo del Super Bowl, una de las transmisiones televisivas más vistas de Estados Unidos cada año.

Aunque el show de medio tiempo de la final de la NFL es una de las presentaciones más importantes del país norteamericano y suele consagrar al artista como uno de los más grandes de su época, decenas de internautas han calificado al cantante puertorriqueño como un “enemigo acérrimo de Donald Trump” y un “activista en contra de ICE”.