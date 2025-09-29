¿Donald Trump despidió a Pam Bondi? Tensión entre el presidente y la fiscal general de EE. UU.

En medio de la polémica que ha envuelto al presidente estadounidense Donald Trump por el caso de Jeffrey Epstein, el Departamento de Justicia de Estados Unidos despidió en julio a Maurene Comey, la veterana fiscal federal que trabajó en los casos contra el empresario acusado de tráfico sexual y su expareja, Ghislaine Maxwell.

A dos meses de su despido, aún no está claro por qué Maurene fue destituida de su cargo en el Distrito Sur de Nueva York, pero se presume que podría estar relacionado con el hecho de que es hija del exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), James Comey, a quien Trump despidió en mayo del 2017.

Ante esta situación, y dado que a la fiscal Maurene Comey no se le dio ninguna explicación sobre su despido, el canal de televisión BBC reportó que el Departamento de Justicia ha estado removiendo de sus cargos a personas que trabajaron en casos que han incomodado a Trump, incluida una investigación sobre el presidente de EE. UU.

Dadas las circunstancias, el mandatario republicano, de 79 años, comenzó a ejercer presión pública sobre la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, debido a que, según sus propias palabras, “ya era hora” de que el Departamento de Justicia tomara medidas contra varios de sus enemigos políticos, como ocurrió con James Comey.

¿Trump despidió a Pam Bondi?

A pesar de la extraordinaria exigencia de enjuiciar a sus adversarios, el presidente Donald Trump no despidió a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien actualmente enfrenta fuertes críticas por su gestión de los expedientes relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el magnate acusado de pedofilia que se suicidó en 2019.

En febrero, Pamela Bondi dijo que daría a conocer la lista de clientes de Jeffrey. Sin embargo, en agosto afirmó públicamente que no existía ninguna “lista incriminatoria” y que no se revelarían más expedientes. Ante esto, Trump defendió a la fiscal general y calificó de “débiles” a quienes afirman que hay un encubrimiento en el caso Epstein.

Lea más: ¿Quién era Thomas Jacob Sanford? El sospechoso del tiroteo e incendio en una iglesia de Michigan

“Pam Bondi está haciendo un gran trabajo como fiscal general. Aprecio todo lo que está haciendo para que el país vuelva a ser seguro. Yo quiero justicia y responsabilidad para los numerosos delincuentes y políticos corruptos que utilizaron nuestro sistema judicial como arma contra mí y contra millones de patriotas”, argumentó el presidente.

Asimismo, el mandatario mencionó a algunos funcionarios con los que se ha enfrentado, como el senador Adam Schiff y la fiscal Letitia James: “No podemos retrasarlo más, están acabando con nuestra reputación y credibilidad. Me han sometido a dos procesos de juicio político y me han acusado cinco veces por nada. Se debe hacer justicia”.

“Pam es una abogada muy buena y me cae bien. Es justa, inteligente y proporciona la tan necesaria justicia para todos”, agregó el presidente, después de que la fiscal general despidiera a 20 empleados que participaron en las investigaciones sobre los esfuerzos de Trump por revertir su derrota en las elecciones presidenciales del 2020.

Asimismo, Pam Bondi ha despedido a varios fiscales que participaron en las investigaciones por el presunto mal manejo de documentos clasificados en la mansión de Trump en Florida y en la acusación contra los participantes en los disturbios en el Capitolio, en el 2021, cuando los partidarios del mandatario irrumpieron en el Congreso.