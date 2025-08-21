Consuelo Porras responde a Pam Bondi y afirma que el MP ya investiga estructuras del narcotráfico

La fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, se refirió este jueves 21 de agosto a las declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien afirmó que Venezuela paga a Guatemala por permitir el uso de su espacio aéreo para el tráfico de drogas.

Porras señaló que lo expresado por Bondi va en línea con las investigaciones que actualmente desarrolla el Ministerio Público (MP) sobre estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

“Cobra especial relevancia lo manifestado por la fiscal general de Estados Unidos, lo cual evidencia la concordancia entre las investigaciones”, indicó Porras en una transmisión en vivo en las redes sociales del MP.

Según la jefa del MP, existen pesquisas activas relacionadas con el trasiego de drogas y se han sostenido comunicaciones con agencias especializadas de Estados Unidos para avanzar en esos casos.

Reiteró que se actuará “con todo el peso de la ley” contra quienes utilicen el territorio guatemalteco para actividades ilícitas, “sin importar el cargo o posición que ostenten”.

Durante su gestión, añadió, se han logrado más de 245 capturas con fines de extradición y se han obtenido condenas por narcotráfico contra más de 3,800 personas. También se ha impulsado la extinción de dominio de bienes por valores millonarios.

La fiscal general subrayó que el MP es el único ente facultado constitucionalmente para dirigir la persecución penal en el país, y reafirmó su compromiso con el combate al narcotráfico de forma coordinada con organismos internacionales.

Detalles

El pasado 13 de agosto, Medios internacionales difundieron una entrevista de Bondi con la cadena Fox News, en la que aseguró que el presidente venezolano Nicolás Maduro financia un puente aéreo para el traslado de drogas sobre Guatemala, Honduras y México.

En la conversación, Bondi señaló que el gobernante venezolano realiza operaciones vinculadas con el crimen organizado y que intercambia dinero y armas para permitir el flujo de drogas.

Añadió que Maduro mantiene vínculos con organizaciones criminales como el cartel de Sinaloa, y que, por estas actividades, Estados Unidos ha confiscado hasta US$700 millones en activos relacionados con él.

Al día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó: “El Gobierno de Guatemala no permite el uso de su espacio aéreo por redes criminales. Por ello, rechazamos las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien, en una entrevista televisiva, afirmó que el espacio aéreo guatemalteco se utiliza como puente para actividades de narcotráfico vinculadas con el Gobierno de Venezuela”.

Añadió: “Guatemala no reconoce la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro”.

Además, el pasado 18 de agosto, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura, afirmó: “nosotros aclaramos que esto no se refiere a este gobierno, evidentemente”.

Añadió que los informes del Departamento de Estado y el FBI, con relación a la lucha contra las drogas, “califican que nuestro gobierno está siendo particularmente efectivo y claro en su disposición y en su lucha contra las drogas”.

Agregó: “nosotros lo que tenemos claro es que, durante administraciones anteriores, existía aparentemente algún tipo de arreglos que permitían que, en distinto nivel, se permitiera este número de trazas, que nosotros hemos reducido prácticamente a cero”.

“En 18 meses únicamente ha habido un aterrizaje de una nave con tráfico de drogas, e inmediatamente fue identificada y, al mismo tiempo, se ha multiplicado la incautación de drogas”, destacó.

Dijo que lo más importante, según él, es colocar las declaraciones de Bondi en un contexto temporal, “que realmente indica problemas existentes en términos de cooptación de distintos espacios de la gobernabilidad de seguridad del país, que mi gobierno ha empezado a combatir de manera proactiva, como lo manifiestan los informes del Departamento de Estado y del FBI”.

