¿Quién era Thomas Jacob Sanford? El sospechoso del tiroteo e incendio en una iglesia de Michigan

Durante la mañana de este domingo 28 de septiembre, el Departamento de Policía de Michigan reportó que dos personas habían muerto y ocho resultaron heridas en un tiroteo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ubicada en la ciudad de Grand Blanc, horas después del fallecimiento del presidente de la organización.

Aunque el atacante fue abatido por la policía y ya no había una amenaza en curso para la población local, las autoridades estadounidenses en el suburbio de Flint indicaron que las labores de emergencia continuaban en el sector, debido a que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la que ocurrió el tiroteo seguía en llamas.

“Ha habido un pistolero en la iglesia de la calle McCandlish. Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. Ya no hay amenaza para la población en este momento”, publicó el Departamento de Policía de Grand Blanc en su página oficial de Facebook, antes de informar que el establecimiento religioso sufrió un incendio que lo consumió.

Posteriormente, la comisaría local anunció que el tiroteo ”oficialmente coincidía” con el duelo de la congregación por la muerte de Russell M. Nelson, de 101 años, quien en vida llegó a ser el presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y el líder de mayor edad en toda la historia de la organización fundada en 1830.

¿Quién es Thomas Jacob Sanford?

Varias horas después de que el incendio en el establecimiento religioso fue controlado por completo, las autoridades estadounidenses revelaron que el ciudadano Thomas Jacob Sanford había sido señalado como el presunto responsable del tiroteo en una iglesia de Flint, Michigan, que dejó un saldo de dos muertos y ocho heridos.

De acuerdo con el canal de televisión BBC, durante la mañana del domingo 28 de septiembre, alrededor de las 10.30 horas, un hombre armado embistió una camioneta contra la iglesia en Grand Blanc, en pleno servicio dominical. Posteriormente, el sospechoso abrió fuego y, según los reportes, también habría incendiado parte del edificio.

Ante esta situación, diversos medios estadounidenses, como la cadena de televisión Telemundo, señalaron que el presunto responsable era Thomas Jacob Sanford, un veterano de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, de 40 años, que sirvió a la nación norteamericana en el territorio de Irak entre enero del 2004 y julio del 2008.

Por su parte, las autoridades confirmaron que Sanford fue abatido por la policía unos minutos después de recibirse la primera llamada al número de emergencias, antes de que pudiera escapar o continuar con el ataque, cuya causa aún se desconoce, aunque se sospecha que está relacionada con la muerte del exlider religioso Russell Nelson.

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, Thomas Jacob Sanford era amante de las actividades al aire libre y, como sargento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, recibió varias medallas por su servicio, principalmente por su participación en la Operación Libertad Iraquí, realizada en junio del 2007.

Las cuentas de redes sociales vinculadas a Sanford muestran que estaba casado y tenía un hijo, diagnosticado con una condición llamada hiperinsulinismo congénito. “Nunca des por sentado tener hijos sanos. Estamos orgullosos. Pero pasé años en Irak y esto sigue siendo lo más único a lo que enfrentarse”, agregó el presunto atacante.