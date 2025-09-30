De Michael Jackson y Aerosmith a Bad Bunny: Así ha evolucionado el medio tiempo del Super Bowl

El pasado lunes 29 de septiembre, la estrella del reguetón puertorriqueño Bad Bunny anunció que encabezará el espectáculo del medio tiempo del próximo Super Bowl, la final de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), debido a que es uno de los eventos más seguidos cada año en el territorio de Estados Unidos.

Ante esta situación, la música de Latinoamérica regresará al escenario global el próximo domingo 8 de febrero del 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ubicado en las afueras de San Francisco. “Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela lo que haremos”, celebró Bad Bunny en las redes sociales.

“Estuve pensando y, luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en los Estados Unidos. Lo que siento va más allá. Es para aquellos que vinieron antes que yo y corrieron para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown”, escribió el cantante, que compartió el video con sus más de 50 millones de seguidores en Instagram.

Sin embargo, luego del anuncio de la NFL, que publicó un video en el que aparece Bad Bunny sentado en un campo de futbol americano, decenas de internautas comenzaron a criticar al cantante puertorriqueño, debido a que lo comparaban constantemente con sus predecesores, como Michael Jackson, Aerosmith y Paul McCartney.

La evolución del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl

Década de 1960

Durante la década de 1960 solo hubo tres espectáculos de medio tiempo en el Super Bowl, en 1967, 1968 y 1969, caracterizados por la presencia de bandas sinfónicas universitarias o bandas de marcha de escuelas secundarias. La Universidad de Arizona fue la pionera, seguida por la llegada de la Universidad de Grambling y la de Miami.

Década de 1970

Posteriormente, aunque las bandas de marcha de universidades estatales seguían presentándose de vez en cuando, la década de 1970 se caracterizó por la inclusión de trompetistas y pianistas famosos, como Al Hirt y Lionel Hampton, quienes estuvieron acompañados por cantantes de renombre, como Ella Fitzgerald y Carol Channing.

Década de 1980

En la década de 1980 sucedió algo inédito hasta ese momento: la participación de actores, actrices y hasta personajes de caricatura. En el Super Bowl de 1987, el comediante George Burns y el animador Mickey Rooney realizaron un espectáculo acompañados por personajes de Disney, como Mickey Mouse, Goofy y el Pato Donald.

Década de 1990

La década de 1990, considerada por muchos como la mejor en la historia del espectáculo del Super Bowl, fue la primera en incluir a una “boy band”: New Kids on the Block. No obstante, lo más llamativo fue la participación de estrellas internacionales como Gloria Estefan, Michael Jackson, Miami Sound Machine, Stevie Wonder y Queen Latifah.

Década del 2000

Opacada por su predecesora, la década del 2000 se ha convertido, con el paso de los años, en una de las más representativas para la industria musical en el Super Bowl, principalmente por su variedad de artistas, ya que íconos como Enrique Iglesias, Aerosmith, U2, Justin Timberlake, Paul McCartney, Prince y los Rolling Stones se presentaron.

Década del 2010

Para ese momento, el espectáculo de medio tiempo ya era una plataforma consolidada para exponerse ante el mundo, por lo que diversas estrellas como Madonna, Usher, Slash, LMFAO, Nicki Minaj, CeeLo Green, Black Eyed Peas, Beyoncé, Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers, Katy Perry, Lady Gaga y Maroon 5 optaron por darlo todo en el show.

Década del 2020

Con la excepción de The Weeknd en el 2021 y Rihanna en el 2023, los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl en la década del 2020 se han caracterizado por la presencia de varios artistas en una misma presentación, debido a que más de siete cantantes actuaron en la edición del 2022 y lo mismo sucedió en el concierto del 2024.