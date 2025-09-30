Sudaderos a US$130: La nieta de Donald Trump, Kai, lanza su nueva línea de ropa en la Casa Blanca

Considerada por su abuelo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como la “nueva estrella femenina de la familia”, Kai Trump, la nieta mayor del mandatario republicano, ha decidido no conformarse con estar en el ojo mediático por su apellido y, con apenas 18 años, optó por incursionar con paso firme en el mundo de la moda.

A través de sus redes sociales, Kai presentó su propia marca de ropa y todo parece indicar que heredó el instinto para los negocios de su abuelo, debido a que estos son sus primeros pasos en el mundo empresarial. “Esta colección es algo con lo que he soñado durante mucho tiempo y estoy muy agradecida de que finalmente esté aquí”, agregó.

”Lanzar esta línea ha sido un proyecto muy emocionante. Desde la calidad de la tela hasta los detalles de los diseños, quería crear una pieza que no fuera solo mercancía, sino un básico que puedas usar en cualquier lugar. Hay prendas que puedes mezclar y personalizar. ¡Estoy deseando ver cómo las combinas!”, añadió Kai en su perfil de X.

Sin embargo, a pesar de que la joven ha captado la atención del público y de los medios con este nuevo emprendimiento, decenas de internautas consideran que se trata de una estrategia mediática para resaltar los simbolismos políticos y patrios, principalmente los relacionados con el Partido Republicano, asociado con los conservadores.

Lanzamiento de Kai Trump en la Casa Blanca

El lanzamiento mundial de la marca de Kai Trump, que lleva sus propias iniciales “KT”, utilizó la Casa Blanca como escenario simbólico, lo que llamó la atención de los usuarios en las plataformas digitales y desató críticas en las redes sociales, ya que el edificio es la residencia oficial y lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos.

“Poder encontrar una localización vistosa para realizar un posado gráfico de una firma de moda internacional no es tarea fácil. Salvo que se trate de una nieta del presidente de los Estados Unidos”, escribió una internauta en X, en referencia a Kai, considerada la nieta favorita de Donald Trump, con base en sus propias declaraciones públicas.

Ante esta situación, la nieta mayor del mandatario republicano posó sin inconvenientes frente a la mansión presidencial para poder promocionar sus nuevos productos, vender sus sudaderas y captar la mayor cantidad de clientes en el país, considerando que las prendas ya están disponibles en su sitio web oficial y cuestan US$130 (Q995).

Pese a que solo existen seis prendas —tres para mujer y tres para hombre— disponibles en tono blanco, azul y negro, algunos interesados aseguran que estas piezas podrían ser históricas, debido a que muchos seguidores de Donald Trump consideran que Kai tiene el material para convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos.

¿Dónde y cómo comprar la nueva línea de ropa de Kai Trump?

Por el momento, la nueva colección de Kai Trump se venderá exclusivamente a través de su sitio web oficial, kaitrump.shop, ya que, según sus propias declaraciones, esa será su única tienda en línea y ahí irá publicando los lanzamientos de sus nuevas prendas, aunque por ahora únicamente existen seis tipos de sudaderas, bastante similares.

“Vengo a contar un lado de Donald Trump que la gente no ve. Para mí es solo un abuelo normal que nos da dulces y refrescos cuando nuestros padres no están viendo. Me llama cuando estoy en la escuela para preguntarme cómo me va con el golf, aunque tengo que recordarle que estoy en clases”, concluyó Kai en el lanzamiento de su marca.