Acusan a Bad Bunny de maltrato animal por uso de gallinas vivas en sus shows en Puerto Rico

En una fusión entre música urbana y raíces puertorriqueñas, Benito Antonio Martínez, conocido como Bad Bunny, ha incluido en su escenografía elementos que evocan una atmósfera nostálgica, cercana al entorno cotidiano de su isla natal. Entre estos incorporó gallinas vivas, lo que fue duramente criticado por la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).

La entidad acusó al artista de normalizar el maltrato animal al utilizar animales vivos en un montaje que recrea el imaginario rural de Puerto Rico, el cual promueve en su gira No me quiero ir de aquí, con la que presenta su nuevo álbum, Debí tirar más fotos.

El escenario representa una granja, con una vivienda tradicional instalada en medio del público. La propuesta busca conectar emocionalmente con su historia personal y con medios locales de la isla. Sin embargo, PETA reaccionó en redes sociales: “Un ‘baile inolvidable’ para Bad Bunny… pero una pesadilla para los animales”.

Según la organización, el uso de animales como accesorios escénicos transmite un mensaje erróneo sobre el trato ético hacia ellos. En su comunicado, cuestionó: “¿Hasta cuándo los animales serán tratados como simples accesorios para el show de Bad Bunny?”, y recordó que los artistas tienen el poder de inspirar compasión desde el arte.

PETA advirtió que llevar animales vivos al Coliseo de Puerto Rico durante esta residencia podría promover la normalización del maltrato animal. Por ello, solicitó al cantante no repetir esta práctica en los 30 conciertos previstos, de julio a septiembre, con los que pretende rendir homenaje a la cultura e identidad de su país y visibilizar su realidad sociopolítica, según El País.

Segundo llamado de atención

No es la primera vez que PETA señala a Bad Bunny. En febrero del 2024, durante su gira The Most Wanted Tour, el artista ingresó montado a caballo al Delta Center, en Salt Lake City. La organización denunció que esto ponía en riesgo al animal y al público presente. “El caballo tenía señales de estrés por el ruido, las luces y la multitud”, afirmó la entidad, citada por Excélsior.

En esa ocasión, PETA expresó: “Usar un caballo para tu gira es cruel e irresponsable. El animal, tus fans o tú pudieron haber salido heridos. ¿Por qué pensaste que era buena idea exponerlo al ruido, luces, niebla y gritos de miles de personas? El caballo parece estresado y claramente no quiere estar allí”.

Propuesta escénica

En esta nueva residencia, Bad Bunny ha recreado paisajes y elementos visuales que representan la naturaleza tropical y el entorno cotidiano de Puerto Rico. Dentro de la producción se instaló, en medio del graderío, una réplica de su casa de infancia, como símbolo de su historia personal.

Según el portal Libertad Digital, “más que una escenografía, se trata de un homenaje a la isla, tierra natal del cantante, quien, tras años fuera, expresa con melancolía su deseo de regresar”.