Bad Bunny encabezará el espectáculo del medio tiempo en el Super Bowl 2026, que se disputará en Santa Clara, California

El artista puertorriqueño Bad Bunny será el centro del show musical del Super Bowl 2026 en California.

Puerto Rican singer Bad Bunny attends the premiere of "Caught Stealing" at the Regal Union Square in New York on August 25, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, que se celebrará en Santa Clara, California. (Foto Prensa Libre: AFP)

El puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl del 2026, que se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, informó este domingo 28 de septiembre la NFL.

Bad Bunny tomará el relevo de Kendrick Lamar, quien actuó en el descanso del Super Bowl del 2025 en Nueva Orleans, durante el partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles.

La confirmación fue publicada por la NFL en la red social X, donde se anunció oficialmente que el artista puertorriqueño protagonizará el espectáculo musical de medio tiempo en uno de los eventos televisivos más esperados del año.

Minutos después, Bad Bunny reaccionó desde su cuenta en X, @sanbenito, con el mensaje: “Super Bowl LX. Bay Area. February 2026. #AppleMusicHalftime”, en alusión al lugar, la fecha y el patrocinador oficial del show musical.

