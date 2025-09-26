Escenario

“El peor error que cometí”: Bad Bunny habla sobre el procedimiento estético que lamenta

El cantante se mostró sincero en una conversación con Residente, donde reveló el procedimiento estético que no se volvería a hacer.

Imagen de referencia. El procedimiento dental es muy común entre artistas que desean cumplir con los estándares de belleza del espectáculo. (Foto Prensa Libre: AFP).

El artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus fans al revelar que se sometió a un procedimiento estético del que se arrepiente y que, de poder, jamás se habría realizado.

En una plática con su colega Residente, el cantante confesó que haberse colocado carillas fue su mayor error y que no aconseja a nadie hacerse el mismo procedimiento. Este tipo de tratamientos estéticos para la sonrisa a veces requieren limar los dientes y, según mencionó, esa elección le causó una insatisfacción constante que hasta el día de hoy no lograr superar.

Expresó: "Les aconsejo a todos que no se hagan los dientes... Es el peor error que alguien puede cometer". Según el artista, intentó resolver un problema dental común, ya que tenía un diente oscurecido. Buscaba una solución rápida que le ayudará a mejorar el aspecto de su sonrisa.

Sin embargo, con el tiempo, el procedimiento comenzó a causarle incomodidad y a afectar su salud. Lo comenta de manera abierta, insistiendo en que quien considere someterse a este tratamiento lo piense cuidadosamente y tenga presentes todas sus posibles consecuencias.

Insistió: "Yo les recomiendo a todos que no se realicen este tipo de tratamientos dentales. Por más imperfectos o dañados que estén tus dientes, no lo hagas. Yo me arrepentiré de eso toda mi vida". También señaló que la ortodoncia es la opción más recomendable, ya que corrige la dentadura sin perjudicar los dientes naturales.

Un ejemplo de honestidad para sus fans

La confesión de Bad Bunny provocó numerosas reacciones en redes sociales, donde miles de seguidores apreciaron su honestidad y la valentía de compartir una experiencia tan personal con total sinceridad.

Al mismo tiempo, volvió a abrirse el debate sobre los riesgos de los tratamientos estéticos agresivos, pues muchas personas los realizan para cumplir con ciertos estándares de belleza sin informarse de las posibles consecuencias a largo plazo.

Bad Bunny de gira

A principios de mayo, el cantante anunció su próxima gira mundial 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour', que empezará el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo y concluirá el 22 de julio de 2026 en Bélgica, con 23 fechas que recorrerán América Latina, Europa, Asia y Oceanía, incluyendo su regreso a Europa tras cuatro años y su debut en países como Australia, Brasil y Japón.