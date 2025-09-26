Bad Bunny, Karol G y Morat arrasan en los Premios Juventud 2025: ganadores y presentaciones más destacadas de la gala

Bad Bunny, Karol G y Morat arrasan en los Premios Juventud 2025: ganadores y presentaciones más destacadas de la gala

Premios Juventud consolidó a Bad Bunny y a Morat como los grandes ganadores, mientras que las presentaciones de Don Omar y Maluma cautivaron al público.

Los integrantes de Morat posan con los premios a canción pop rock y álbum pop durante los Premios Juventud este jueves, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Los integrantes de Morat posan con los premios a canción pop rock y álbum pop durante los Premios Juventud. ( Foto Prensa Libre: EFE)

Las principales figuras de la música, la televisión y las redes sociales se reunieron en Panamá para celebrar la 22 edición de los Premios Juventud, una velada que consolidó a Bad Bunny como el artista más destacado de la gala y a la agrupación Morat, al obtener tres galardones cada uno.

La edición del 2025 reconoció a Karol G como Artista del Año, mientras que Carlos Vives y Myke Towers fueron distinguidos como Agentes de Cambio en Latinoamérica. El escenario vibró con las presentaciones de Sech, Don Omar y Maluma, que hicieron bailar al público presente.

En total se entregaron 41 categorías, con 231 artistas nominados, entre los que destacaron Karin León, Natti Natasha, Shakira y De La Rose por su trabajo musical en el 2025.

Bad Bunny fue el gran ganador al obtener tres de las seis nominaciones, gracias a su más reciente producción Debí tirar más fotos, con la que ganó en las categorías de Mejor Álbum Urbano, Mejor Canción Urbana por DTMF y Mejor Colaboración Urbana por el tema Adivino, interpretado junto a Myke Towers.

Morat reafirmó su lugar como referente de la música colombiana con Ya es mañana, producción que les permitió obtener los tres reconocimientos a los que estaban nominados: Mejor Álbum Pop, Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Canción Pop/Rock por Me toca a mí, en colaboración con Camilo.

En la categoría de televisión, la pareja conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli fue la gran ganadora por su trabajo en la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar.


La gala también celebró a los creadores de contenido, entre los que destacaron Luisito Comunica, Karime Kooler y Jessica Judith Ortiz.

Panamá brilla en los Premios Juventud 2025. Una noche llena de estrellas y talento internacional

Lista de ganadores

Música

  • Artista Premios Juventud del Año: Karol G
  • Mejor Álbum Pop: Ya es mañana – Morat
  • Grupo o Dúo Favorito del Año: Morat y Camilo
  • Afrobeat Latino del Año: Amor – Danny Ocean
  • Mejor Urban Track: DTMF – Bad Bunny
  • Mejor Canción Urbano Alternativo: Nubes – De La Rose y Omar Courtz
  • Mejor Canción Mariachi (Música mexicana): Cuéntame – Majo Aguilar y Alex Fernández
  • La Mezcla Perfecta: La cuadrada – Belinda y Tito Double P
  • Girl Power: En 4 – Kenia OS y Anitta
  • Mejor Mezcla Urbana: Adivino – Myke Towers y Bad Bunny
  • La Nueva Generación Femenina: De La Rose
  • La Nueva Generación Masculina: Roa
  • Tropical Hit: Si antes te hubiera conocido – Karol G
  • La Nueva Generación (Música mexicana): Tito Double P
  • Mejor Álbum Urbano: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
  • Colaboración OMG: Ojos tristes (with The Marías) – Selena Gomez, Benny Blanco y The Marías
  • Mejor Dance Track: Como la flor – Play-N-Skillz, Natti Natasha y Deorro
  • Mejor Canción Pop/Urbano: Soltera – Shakira
  • Mejor Canción Pop/Rhythmic: Volver – Piso 21, Marc Anthony y Beéle
  • Mejor Canción Pop: Mientes – Reik
  • Mejor Canción Pop Rock: Me toca a mí – Morat y Camilo
  • Mejor Canción Pop Balada: Lo que nos faltó decir – Jesse y Joy
  • Tropical Mix: Capaz (merenguetón) – Alleh y Yorghaki
  • Mejor Álbum Tropical: Natti Natasha en amargue – Natti Natasha
  • Mejor Canción (Música mexicana): El amor de mi herida – Carín León
  • Mejor Fusión (Música mexicana): 300 noches – Belinda y Natanael Cano
  • Mejor Canción Banda (Música mexicana): El beneficio de la duda – Grupo Firme
  • Mejor Canción Norteña (Música mexicana): Rey sin reina – Julión Álvarez y su Norteño Banda
  • Mejor Canción (Música mexicana alternativa): Como capo – Clave Especial y Fuerza Regida
  • Mejor Álbum (Música mexicana): Boca chueca, vol. 1 – Carín León

Actores y actrices

  • Mi Actor Favorito: Sebastián Rulli – El extraño retorno de Diana Salazar
  • Mi Actriz Favorita: Angelique Boyer – El extraño retorno de Diana Salazar
  • Me Enamoran: Angelique Boyer y Sebastián Rulli – El extraño retorno de Diana Salazar

Creadores de contenido

  • #ModoAvión: Luisito Comunica
  • Creator del Año: Jessica Judith Ortiz
  • Creator con Causa: Alexis Omman
  • #GettingReadyWith: Berenice Castro
  • Podcast del Año: Date cuenta podcast
  • Stream que nos pegó: Karime Kooler
  • POV Futbolero: Ara y Fer

Presentaciones más destacadas

Carlos Vives, Sergio George y Grupo Niche

Natti Natasha

Maluma- "Bronceador"

Marc Anthony y Wisin

Bad Gyal

