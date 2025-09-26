Escenario
Bad Bunny, Karol G y Morat arrasan en los Premios Juventud 2025: ganadores y presentaciones más destacadas de la gala
Premios Juventud consolidó a Bad Bunny y a Morat como los grandes ganadores, mientras que las presentaciones de Don Omar y Maluma cautivaron al público.
Los integrantes de Morat posan con los premios a canción pop rock y álbum pop durante los Premios Juventud. ( Foto Prensa Libre: EFE)
Las principales figuras de la música, la televisión y las redes sociales se reunieron en Panamá para celebrar la 22 edición de los Premios Juventud, una velada que consolidó a Bad Bunny como el artista más destacado de la gala y a la agrupación Morat, al obtener tres galardones cada uno.
La edición del 2025 reconoció a Karol G como Artista del Año, mientras que Carlos Vives y Myke Towers fueron distinguidos como Agentes de Cambio en Latinoamérica. El escenario vibró con las presentaciones de Sech, Don Omar y Maluma, que hicieron bailar al público presente.
En total se entregaron 41 categorías, con 231 artistas nominados, entre los que destacaron Karin León, Natti Natasha, Shakira y De La Rose por su trabajo musical en el 2025.
Bad Bunny fue el gran ganador al obtener tres de las seis nominaciones, gracias a su más reciente producción Debí tirar más fotos, con la que ganó en las categorías de Mejor Álbum Urbano, Mejor Canción Urbana por DTMF y Mejor Colaboración Urbana por el tema Adivino, interpretado junto a Myke Towers.
Morat reafirmó su lugar como referente de la música colombiana con Ya es mañana, producción que les permitió obtener los tres reconocimientos a los que estaban nominados: Mejor Álbum Pop, Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Canción Pop/Rock por Me toca a mí, en colaboración con Camilo.
En la categoría de televisión, la pareja conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli fue la gran ganadora por su trabajo en la telenovela El extraño retorno de Diana Salazar.
La gala también celebró a los creadores de contenido, entre los que destacaron Luisito Comunica, Karime Kooler y Jessica Judith Ortiz.
Lista de ganadores
Música
- Artista Premios Juventud del Año: Karol G
- Mejor Álbum Pop: Ya es mañana – Morat
- Grupo o Dúo Favorito del Año: Morat y Camilo
- Afrobeat Latino del Año: Amor – Danny Ocean
- Mejor Urban Track: DTMF – Bad Bunny
- Mejor Canción Urbano Alternativo: Nubes – De La Rose y Omar Courtz
- Mejor Canción Mariachi (Música mexicana): Cuéntame – Majo Aguilar y Alex Fernández
- La Mezcla Perfecta: La cuadrada – Belinda y Tito Double P
- Girl Power: En 4 – Kenia OS y Anitta
- Mejor Mezcla Urbana: Adivino – Myke Towers y Bad Bunny
- La Nueva Generación Femenina: De La Rose
- La Nueva Generación Masculina: Roa
- Tropical Hit: Si antes te hubiera conocido – Karol G
- La Nueva Generación (Música mexicana): Tito Double P
- Mejor Álbum Urbano: Debí tirar más fotos – Bad Bunny
- Colaboración OMG: Ojos tristes (with The Marías) – Selena Gomez, Benny Blanco y The Marías
- Mejor Dance Track: Como la flor – Play-N-Skillz, Natti Natasha y Deorro
- Mejor Canción Pop/Urbano: Soltera – Shakira
- Mejor Canción Pop/Rhythmic: Volver – Piso 21, Marc Anthony y Beéle
- Mejor Canción Pop: Mientes – Reik
- Mejor Canción Pop Rock: Me toca a mí – Morat y Camilo
- Mejor Canción Pop Balada: Lo que nos faltó decir – Jesse y Joy
- Tropical Mix: Capaz (merenguetón) – Alleh y Yorghaki
- Mejor Álbum Tropical: Natti Natasha en amargue – Natti Natasha
- Mejor Canción (Música mexicana): El amor de mi herida – Carín León
- Mejor Fusión (Música mexicana): 300 noches – Belinda y Natanael Cano
- Mejor Canción Banda (Música mexicana): El beneficio de la duda – Grupo Firme
- Mejor Canción Norteña (Música mexicana): Rey sin reina – Julión Álvarez y su Norteño Banda
- Mejor Canción (Música mexicana alternativa): Como capo – Clave Especial y Fuerza Regida
- Mejor Álbum (Música mexicana): Boca chueca, vol. 1 – Carín León
Actores y actrices
- Mi Actor Favorito: Sebastián Rulli – El extraño retorno de Diana Salazar
- Mi Actriz Favorita: Angelique Boyer – El extraño retorno de Diana Salazar
- Me Enamoran: Angelique Boyer y Sebastián Rulli – El extraño retorno de Diana Salazar
Creadores de contenido
- #ModoAvión: Luisito Comunica
- Creator del Año: Jessica Judith Ortiz
- Creator con Causa: Alexis Omman
- #GettingReadyWith: Berenice Castro
- Podcast del Año: Date cuenta podcast
- Stream que nos pegó: Karime Kooler
- POV Futbolero: Ara y Fer