Tour de despedida: Don Omar confirma su retiro definitivo de los escenarios con álbum final y gira mundial

Fiel a su estilo urbano, el cantante William Omar Landrón Rivera, más conocido como Don Omar, anunció su retiro definitivo de los escenarios, luego de un legado de 25 años en la música urbana, que dejó éxitos como Bandoleros, Danza Kuduro y Salió el sol.

La decisión de dejar los escenarios, anunciada por el intérprete de Danza Kuduro en una entrevista con Telemundo, incluye un nuevo álbum musical con el que agradecerá a sus fanáticos por el apoyo durante su carrera.

En la entrevista, Don Omar abrió su corazón y comentó que haber enfrentado un cáncer de riñón en el 2024 le permitió poner en perspectiva su vida y su música. “Después del cáncer nada se ve igual. Estoy viviendo esa segunda vida en la que lo único que quiero es disfrutar la travesía”, aseguró el cantante.

En una reflexión sobre sus inicios y su trayectoria, el intérprete de Dale Don Dale confesó que planea un proyecto con todos los éxitos de su carrera. “Me quiero regresar en octubre al estudio, quiero hacer dos proyectos: uno con todos los éxitos de Don Omar por 25 años y otro con un último disco”, dijo el artista.

Este nuevo álbum incluiría canciones inéditas, ya que, según explicó, será parte de su despedida. “Quiero hacer un último disco de Don Omar. Me encantaría que fuera inédito, tener la oportunidad de aprovechar la vigencia… y darme la oportunidad de trabajar con las nuevas generaciones”, confesó.

El ícono del género urbano expresó que en esta etapa es fundamental que los referentes del reguetón colaboren y dejen huella, para que las nuevas generaciones den continuidad al género.

“Daddy Yankee se retiró, Héctor el Father también, con su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a exigirnos a todos mirar hacia el momento en que debemos pasar el bastón”, afirmó.

El primer paso de su retiro será regresar al estudio para trabajar en su álbum de éxitos, y luego comenzar la producción de su nuevo disco inédito.

En sus declaraciones, el intérprete de Dile destacó que su nuevo álbum podría estar listo en el 2026, como antesala de una gira por Estados Unidos y el resto del mundo.

Confesó que esta decisión es parte de una reevaluación personal, ya que el cáncer lo llevó a reencontrarse consigo mismo, perdonarse y reconocer sus errores.