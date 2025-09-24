Festival de las Flores 2025 en Antigua Guatemala: rutas florales, conciertos, desfiles y cerveza conmemorativa

Antigua Guatemala se llenará de color con arreglos florales que vestirán sus rincones más emblemáticos. El Festival de las Flores 2025, bajo el lema Antigua, donde florecen las estrellas, alcanzará su punto máximo el 15 y 16 de noviembre.

“Aquí sabemos que todos los caminos del corazón florecen en Guatemala”, señala parte del comunicado del festival, cuya edición 2025 contempla actividades como desfiles de moda y carros, exposiciones de arte y la presentación de una cerveza de temporada conmemorativa.

Durante ese periodo, la ciudad colonial se convertirá en epicentro del arte floral y de la creatividad de quienes exploran este tipo de expresión efímera. El tema, inspirado en artistas como Frida Kahlo, Van Gogh, Cruz España, Carlos Mérida y Luis de Lión, invita a reflexionar sobre creadores que rompieron esquemas y cuya memoria florece al volver la vista atrás.

Como cada año, los organizadores han diseñado una ruta peatonal para apreciar los espacios donde las flores vestirán de primavera la ciudad.

Andrea Contreras, presidenta del Festival de las Flores, destacó que el centro de Antigua Guatemala será el epicentro, donde los concursantes expondrán sus diseños. En los alrededores, los vecinos se sumarán adornando sus hogares.

Espacios confirmados

Cooperación Española

Tanque de la Unión

Parque Central

Fuentes de Santa Rosa

Fuentes de Concepción

Escuela de Cristo

Arco de Correos

Algunas de las ruinas más emblemáticas de la ciudad

En promedio, participan 150 artistas florales, quienes concursan durante el festival. Otros arreglos se extienden por Antigua Guatemala gracias a ciudadanos que decoran sus casas, detalló Contreras.

Conciertos

Durante el fin de semana principal del festival se realizarán conciertos en vivo que amenizarán las actividades. Aunque no se ha detallado qué agrupaciones participarán, Contreras adelantó los lugares donde se habilitarán escenarios:

Parque Central de Antigua Guatemala

Cooperación Española

Agenda destacada

Maridaje & Lanzamiento “Eterna Primavera” (18 de octubre)

Uno de los eventos iniciales será la presentación de la cerveza conmemorativa Eterna Primavera, en conjunto con Antigua Cerveza. La velada incluirá maridaje con flores, música en vivo y piezas visuales que rinden tributo a “nuestra eterna primavera”.

Jardín de las Estrellas (26 de octubre)

Inspirada en el alma botánica de Antigua Guatemala, esta exposición de arte reunirá obras de escultura, pintura, arte floral y textil en la Plaza del Artista.

Botánica Fashion Show: “Los jardines del tiempo” (5 de noviembre)

La cuarta edición de este desfile rinde homenaje a la belleza que crece a su ritmo. Es una pasarela que explora cómo el tiempo transforma y hace florecer nuevas formas de crear.

Exposición fotográfica “Cuando todo floreció” (7 de noviembre)

Una narrativa visual íntima que retrata el alma del festival: su comunidad, sus artistas y el proceso creativo que ha hecho florecer sueños colectivos.

Cocinando con flores (8 de noviembre)

Cinco categorías compiten en este concurso gastronómico con flores comestibles: entrada, plato fuerte, postre, mixología y pastelería petit. Un jurado de expertos premiará las propuestas más inspiradoras. El evento se realizará en Carmona Trails, durante la tarde.

Desfile “Inicia la Primavera” (14 de noviembre)

Un recorrido lleno de magia y color da la bienvenida al festival. Carros alegóricos decorados con flores recorrerán desde Tacaná Climbing hasta la Plaza Central de Antigua Guatemala.

Festival de las Flores (15 y 16 de noviembre)

Durante el fin de semana principal, Antigua se transforma en un gran jardín artístico con las siguientes actividades:

Concursos florales