Viva la experiencia única de liberar tortugas marinas y apadrinar un nido en Guatemala

Sea parte de la conservación de especies marinas en un evento único, que combina la belleza del mar con el conocimiento sobre la vida marina. La liberación de tortugas es un proyecto promovido por el Centro de Conservación Marina AGHN.

Ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja, este viaje a la playa estará lleno de aprendizaje sobre la conservación de especies en peligro de extinción e incluye un recorrido por el Museo del Mar.

La magia de la vida marina podrá disfrutarse al ser testigo del inicio del ciclo de la vida, cuando las tortugas recién nacidas buscan su camino hacia el mar, donde formarán parte del equilibrio del ecosistema marino.

El ciclo de vida comienza tras la eclosión, cuando las tortugas emergen en la playa y se dirigen al mar, su hábitat. Según el Conap, solo las hembras regresan a anidar; los machos nunca vuelven a tierra firme.

Fechas

25, 26, 28, 29 y 30 de septiembre del 2025 (Se recomienda confirmar antes de asistir.)

Hora

Mañana: de 6.00 a 7.30 horas

Tarde: de 16.00 a 17.00 horas

La actividad se realiza incluso si llueve.

Lugar

Centro de Conservación Marina AGHN

Km 137.5, carretera a Monterrico, aldea Madre Vieja, municipio de Taxisco, Santa Rosa.

Precios y localidades

Entrada general: Q25

Incluye liberación de tortugas, parqueo y recorrido por el Museo del Mar.

Q25 Incluye liberación de tortugas, parqueo y recorrido por el Museo del Mar. Apadrinamiento de nido: Q100

Contribuye directamente a la conservación de las tortugas marinas.

Venta de entradas

Información y reservas vía WhatsApp: 4562-9339

Se recomienda contactar previamente para confirmar disponibilidad, según el ciclo natural de las tortugas.

