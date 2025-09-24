Viva la experiencia única de liberar tortugas marinas y apadrinar un nido en Guatemala

Escenario

Viva la experiencia única de liberar tortugas marinas y apadrinar un nido en Guatemala

Una actividad que une el cuidado del océano con la protección de especies en riesgo: el Centro de Conservación Marina invita a participar en la liberación de tortugas.

|

MEX9289. TONALÁ (MÉXICO), 06/11/2022.- Fotografía de la liberación de tortugas marinas, el 5 de noviembre de 2022, en playas de Puerto Arista, municipio de Tonalá, Chiapas (México). Cientos de crías de tortuga marina fueron liberadas en la playa Puerto Arista, municipio de Tonalá, en el suroriental estado mexicano de Chiapas, en el marco de un programa de protección y conservación para este reptil. EFE/ Carlos López

Una de cada mil o 10 mil tortugas llegan a la vida adulta, por lo que su conservación es esencial para el exosistema marino. (Foto Prensa Libre: EFE)

Sea parte de la conservación de especies marinas en un evento único, que combina la belleza del mar con el conocimiento sobre la vida marina. La liberación de tortugas es un proyecto promovido por el Centro de Conservación Marina AGHN.

Ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja, este viaje a la playa estará lleno de aprendizaje sobre la conservación de especies en peligro de extinción e incluye un recorrido por el Museo del Mar.

La magia de la vida marina podrá disfrutarse al ser testigo del inicio del ciclo de la vida, cuando las tortugas recién nacidas buscan su camino hacia el mar, donde formarán parte del equilibrio del ecosistema marino.

El ciclo de vida comienza tras la eclosión, cuando las tortugas emergen en la playa y se dirigen al mar, su hábitat. Según el Conap, solo las hembras regresan a anidar; los machos nunca vuelven a tierra firme.

Fechas

25, 26, 28, 29 y 30 de septiembre del 2025 (Se recomienda confirmar antes de asistir.)

Hora

  • Mañana: de 6.00 a 7.30 horas
  • Tarde: de 16.00 a 17.00 horas
    La actividad se realiza incluso si llueve.

Lugar

Centro de Conservación Marina AGHN
Km 137.5, carretera a Monterrico, aldea Madre Vieja, municipio de Taxisco, Santa Rosa.

Precios y localidades

  • Entrada general: Q25
    Incluye liberación de tortugas, parqueo y recorrido por el Museo del Mar.
  • Apadrinamiento de nido: Q100
    Contribuye directamente a la conservación de las tortugas marinas.

Venta de entradas

Información y reservas vía WhatsApp: 4562-9339
Se recomienda contactar previamente para confirmar disponibilidad, según el ciclo natural de las tortugas.

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar de la semana y del fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala recibirá una guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

Si desea compartir su evento, puede enviar la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable de cancelación, recalendarización o cambios en este evento.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

Lee más artículos de Esdras Laz

ARCHIVADO EN:

 Qué hacer en Guatemala Tortugas marinas Vida marina Zoologico La Aurora 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS