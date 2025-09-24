Escenario
Viva la experiencia única de liberar tortugas marinas y apadrinar un nido en Guatemala
Una actividad que une el cuidado del océano con la protección de especies en riesgo: el Centro de Conservación Marina invita a participar en la liberación de tortugas.
Una de cada mil o 10 mil tortugas llegan a la vida adulta, por lo que su conservación es esencial para el exosistema marino. (Foto Prensa Libre: EFE)
Sea parte de la conservación de especies marinas en un evento único, que combina la belleza del mar con el conocimiento sobre la vida marina. La liberación de tortugas es un proyecto promovido por el Centro de Conservación Marina AGHN.
Ideal para compartir en familia, con amigos o en pareja, este viaje a la playa estará lleno de aprendizaje sobre la conservación de especies en peligro de extinción e incluye un recorrido por el Museo del Mar.
La magia de la vida marina podrá disfrutarse al ser testigo del inicio del ciclo de la vida, cuando las tortugas recién nacidas buscan su camino hacia el mar, donde formarán parte del equilibrio del ecosistema marino.
El ciclo de vida comienza tras la eclosión, cuando las tortugas emergen en la playa y se dirigen al mar, su hábitat. Según el Conap, solo las hembras regresan a anidar; los machos nunca vuelven a tierra firme.
Fechas
25, 26, 28, 29 y 30 de septiembre del 2025 (Se recomienda confirmar antes de asistir.)
Hora
- Mañana: de 6.00 a 7.30 horas
- Tarde: de 16.00 a 17.00 horas
La actividad se realiza incluso si llueve.
Lugar
Centro de Conservación Marina AGHN
Km 137.5, carretera a Monterrico, aldea Madre Vieja, municipio de Taxisco, Santa Rosa.
Precios y localidades
- Entrada general: Q25
Incluye liberación de tortugas, parqueo y recorrido por el Museo del Mar.
- Apadrinamiento de nido: Q100
Contribuye directamente a la conservación de las tortugas marinas.
Venta de entradas
Información y reservas vía WhatsApp: 4562-9339
Se recomienda contactar previamente para confirmar disponibilidad, según el ciclo natural de las tortugas.
