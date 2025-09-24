Oktoberfest: entradas, actividades, bandas y todo lo que debe saber sobre la fiesta de la cerveza artesanal

En una celebración que rompe con las reuniones convencionales, el Oktoberfest mezclará la tradición cervecera alemana con el estilo rebelde de Guatemala para ofrecer un evento donde la cata de cerveza artesanal será la protagonista.

El Oktoberfest brindará al público un momento único y divertido, al fusionar la cerveza, la gastronomía de los food trucks, juegos y música en vivo en un solo lugar. Los organizadores del evento detallan que el ambiente donde se celebrará esta actividad está diseñado para disfrutar sin preocupaciones, entre amigos, en pareja o con la familia.

Dirigida principalmente a los amantes de la cultura cervecera, la fiesta ofrecerá una variedad de cervezas artesanales para degustar sus diferentes matices y sabores.

“Aquí no seguimos las reglas tradicionales: tú marcas el ritmo y nosotros ponemos el escenario perfecto para que crees momentos inolvidables”, detallan los organizadores del Oktoberfest.

Con invitados como Salto del Tigre, The German Band y Hoss, este evento será un espacio ideal para la cata de cervezas, en el que también participarán Cervecería ABITA, de Luisiana; Cervecería Rogue, de Oregón; y cervecerías de Guatemala.

Fecha:

Sábado 4 de octubre

Horario:

De 11 a 23 horas

Lugar:

Cervecería 14 (km 51.5 RN10, camino a San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja)

Precio de entrada:

Q100 en preventa (último día: viernes 3 de octubre)

Q150 el día del evento

Niños entran gratis

Si ingresas con disfraz, podrías recibir un boleto gratis.

La entrada para adultos incluye:

Vaso conmemorativo

1 playera

2 cervezas de 8 oz

Brazalete (obligatorio para ingresar al evento)

Agenda

11.00 horas: Apertura sin eventos. Juegos generales: cornhole y beer pong

Apertura sin eventos. Juegos generales: cornhole y beer pong 13.00 a 15.00: Música: Banda alemana

Música: Banda alemana 15.00 a 16.00: Juegos: competencia de stein holding (categorías masculina y femenina)

Juegos: competencia de stein holding (categorías masculina y femenina) 16.00 a 18.00: Música: Hoss

Música: Hoss 18.00 a 19.00: Juegos: competencias de chugging y sausage swinging (Q10 por juego)

Juegos: competencias de chugging y sausage swinging (Q10 por juego) 19.00 a 21.00: Música: Salto del Tigre

Música: Salto del Tigre 21.00 a 23.00: Fiesta

Entradas:

Adquiera su entrada al +502 5933-2947

