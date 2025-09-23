Campeonato de Bandas 2025: horario, recorrido y orden de las bandas internacionales que recorrerán zona 1

El Campeonato Latinoamericano de Bandas llenará de ritmo, alegría y talento internacional el Paseo de la Sexta, con el desfile de bandas escolares. Estos son los detalles del recorrido.

32 FESTIVAL DE BANDAS DEL LICEO GUATEMALA. Se llev a cabo el Festival de Bandas escolares del Liceo Guatemala en su 32 edicin. Aproximadamente 13 bandas participaron en este da, lo especial de este festival, es que cada banda participante no tiene tiempo limite para sus interpretaciones; inicia al medio da y va terminando a la media noche. En la imagen, banda del Colegio San Jos de los Infantes. Juan Diego Gonzlez. 080823

El Campeonato Latinoamericano de Bandas 2025, llegará al Paseo de la Sexta para celebrar la cultura. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González.)

Al ritmo del tambor, al sonar de la trompeta y al resonar de la caja seca, bandas escolares de distintos países latinoamericanos recorrerán este viernes 26 de septiembre el Paseo de la Sexta, como parte del Campeonato Latinoamericano de Bandas 2025.

El campeonato reunirá a 88 agrupaciones, que el sábado 27 se trasladarán al estadio Brío, en la zona 6, mientras que el domingo 28 de septiembre se reunirán en el estadio Juan Carlos Plata, de Santa Luisa, Chinautla, donde finalizará el campeonato.

El desfile saldrá de la 15 calle y 6a. avenida, zona 1, este viernes 26 de septiembre a partir de las 14 horas, recorrerá toda la Sexta avenida y llegará hasta el Parque de la Constitución. Se espera que el evento finalice pasadas las 17 horas.

En el desfile participarán delegaciones de México, El Salvador, Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y lo mejor del país anfitrión, Guatemala, que llevarán el ritmo a las calles. Para ello, Samuel Osoy, director de la OIB, destaca que al menos 30 delegaciones se desplazarán durante el recorrido.

El evento, que se inició en 2014, busca promover el intercambio cultural entre países latinoamericanos y reforzar los aspectos artísticos entre la juventud.

Orden del desfile

Osoy compartió el orden de las primeras 18 bandas escolares ya confirmadas para el recorrido por el Paseo de la Sexta:

  1. Lliyses Latin Band (Monte Horeb) – Guatemala
  2. Rafael Aqueche JM Banda de Guerra – Guatemala
  3. Benque Viejo Marching Band – Belice
  4. Kids Music Band (Alta Verapaz) – Guatemala
  5. Banda Cultura de Japón – Honduras
  6. Colegio Tridentino Banda de Guerra (Antigua Guatemala) – Guatemala
  7. Liceo Canadiense Banda de Guerra – Guatemala
  8. Renace Marching Band – México
  9. Colegio ITC Banda de Guerra – Guatemala
  10. Red Dragons Latin Band – Guatemala
  11. Malissori Marching Band – El Salvador
  12. Lobos Band, colegio Nuestra Señora de las Victorias (Jocotenango, Sacatepéquez) – Guatemala
  13. Pratdesaba Latin Band – Guatemala
  14. Jaguares Drum and Bugle Corps – Guatemala
  15. El Roble Banda de Guerra (Chimaltenango) – Guatemala
  16. Instituto de Señoritas Belén – Guatemala
  17. Antigueño Marching – Guatemala
  18. Vegas Drum and Bugle Corps – Honduras

Torneo de Bandas Escolares

Otra de las actividades será el Torneo de Bandas Escolares, que se desarrollará durante el fin de semana. Entre las competencias programadas se encuentran:

Sábado 27 de septiembre – Estadio Brío (zona 6)

Show de Campo y Especialidades

  • 8.00 horas: Categoría Primaria
  • 9.00 horas: Categoría Latinas B
  • 10.00 horas: Categoría Marching Band B
  • 11.00 horas: Categoría Bandas de Guerra
  • 12.30 horas: Premiación general

Especialidades

  • 14.00 horas: Batallas de percusión
  • 14.00 horas: Solistas de vientos
  • 15.00 horas: Batallas de vientos
  • 15.00 horas: Solistas de percusión
  • 16.00 horas: Show visual
  • 17.00 horas: Cierre del evento

Domingo 28 de septiembre – Estadio Municipal Santa Luisa, Chinautla

Show de Campo

  • 10.00 horas: Categoría Bandas Latinas A
  • 12.00 horas: Categoría Marching Band A
  • 14.00 horas: Receso
  • 15.00 horas: Drum and Bugle Corps
  • 17.00 horas: Premiación general

El valor de ingreso al concurso es de Q40. La Gran Banda de Colombia será la encargada de coronar al nuevo ganador.

