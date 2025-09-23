Campeonato de Bandas 2025: horario, recorrido y orden de las bandas internacionales que recorrerán zona 1

Al ritmo del tambor, al sonar de la trompeta y al resonar de la caja seca, bandas escolares de distintos países latinoamericanos recorrerán este viernes 26 de septiembre el Paseo de la Sexta, como parte del Campeonato Latinoamericano de Bandas 2025.

El campeonato reunirá a 88 agrupaciones, que el sábado 27 se trasladarán al estadio Brío, en la zona 6, mientras que el domingo 28 de septiembre se reunirán en el estadio Juan Carlos Plata, de Santa Luisa, Chinautla, donde finalizará el campeonato.

El desfile saldrá de la 15 calle y 6a. avenida, zona 1, este viernes 26 de septiembre a partir de las 14 horas, recorrerá toda la Sexta avenida y llegará hasta el Parque de la Constitución. Se espera que el evento finalice pasadas las 17 horas.

En el desfile participarán delegaciones de México, El Salvador, Belice, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y lo mejor del país anfitrión, Guatemala, que llevarán el ritmo a las calles. Para ello, Samuel Osoy, director de la OIB, destaca que al menos 30 delegaciones se desplazarán durante el recorrido.

El evento, que se inició en 2014, busca promover el intercambio cultural entre países latinoamericanos y reforzar los aspectos artísticos entre la juventud.

Orden del desfile

Osoy compartió el orden de las primeras 18 bandas escolares ya confirmadas para el recorrido por el Paseo de la Sexta:

Lliyses Latin Band (Monte Horeb) – Guatemala Rafael Aqueche JM Banda de Guerra – Guatemala Benque Viejo Marching Band – Belice Kids Music Band (Alta Verapaz) – Guatemala Banda Cultura de Japón – Honduras Colegio Tridentino Banda de Guerra (Antigua Guatemala) – Guatemala Liceo Canadiense Banda de Guerra – Guatemala Renace Marching Band – México Colegio ITC Banda de Guerra – Guatemala Red Dragons Latin Band – Guatemala Malissori Marching Band – El Salvador Lobos Band, colegio Nuestra Señora de las Victorias (Jocotenango, Sacatepéquez) – Guatemala Pratdesaba Latin Band – Guatemala Jaguares Drum and Bugle Corps – Guatemala El Roble Banda de Guerra (Chimaltenango) – Guatemala Instituto de Señoritas Belén – Guatemala Antigueño Marching – Guatemala Vegas Drum and Bugle Corps – Honduras

Torneo de Bandas Escolares

Otra de las actividades será el Torneo de Bandas Escolares, que se desarrollará durante el fin de semana. Entre las competencias programadas se encuentran:

Sábado 27 de septiembre – Estadio Brío (zona 6)

Show de Campo y Especialidades

8.00 horas: Categoría Primaria

9.00 horas: Categoría Latinas B

10.00 horas: Categoría Marching Band B

11.00 horas: Categoría Bandas de Guerra

12.30 horas: Premiación general

Especialidades

14.00 horas: Batallas de percusión

14.00 horas: Solistas de vientos

15.00 horas: Batallas de vientos

15.00 horas: Solistas de percusión

16.00 horas: Show visual

17.00 horas: Cierre del evento

Domingo 28 de septiembre – Estadio Municipal Santa Luisa, Chinautla

Show de Campo

10.00 horas: Categoría Bandas Latinas A

12.00 horas: Categoría Marching Band A

14.00 horas: Receso

15.00 horas: Drum and Bugle Corps

17.00 horas: Premiación general

El valor de ingreso al concurso es de Q40. La Gran Banda de Colombia será la encargada de coronar al nuevo ganador.