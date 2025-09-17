Escenario

Campeonato de bandas 2025: conozca los países que desfilarán y el recorrido oficial

El Paseo La Sexta recibirá a delegaciones nacionales e internacionales en el Campeonato de bandas de marcha 2025.

Una imagen de la banda Texas Drum Corps, de El Salvador será parte del Campeonato internacional de bandas que será en el Paseo La Sexta. (Foto Prensa Libre: cortesía OIB)

Guatemala vuelve a convertirse en el centro del movimiento de bandas de marcha de la región con la celebración del Campeonato Latinoamericano de Bandas, organizado por la Organización Internacional de Bandas (OIB).

El evento reunirá a agrupaciones de México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Belice, así como talentos nacionales de Quetzaltenango, Totonicapán, Zacapa y de Sacatepéquez y la ciudad capital.

OIB fue fundada en 2014. Aunque reúne coros, marimbas y orquestas, su mayor fuerza está en las bandas de marcha, escolares y artísticas, un movimiento que crece cada año.

Desde su primer campeonato, OIB se ha convertido en un espacio para mostrar el talento guatemalteco y recibir delegaciones internacionales, con el objetivo de intercambiar cultura y fortalecer a la niñez y juventud en el ámbito artístico.

Cómo se clasifican las bandas

En el caso de Guatemala que cuenta con 188 bandas afiliadas a OIB, por lo que el país se divide en regiones (Norte, Oriente, Centro, Occidente y Noroccidente) y se realizan torneos clasificatorios. Solo los tres primeros lugares de cada región avanzan al campeonato internacional.

En el caso internacional vienen las bandas destacadas de cada país. El campeonato cuenta con jueces internacionales de Estados Unidos, México, Colombia, Panamá y El Salvador.

La primera parte del campeonato será el viernes 26 de septiembre saliendo de la 15 calle y 6a. Avenida de la zona 1, en el Paseo La Sexta y caminando hacia la Plaza Central. Este día participarán 25 bandas.

El sábado 27 y domingo 28 se tendrán actividades en el Estadio de Chinautla, de 8 a 17 horas.

En los tres días 88 bandas estarán en total, incluyendo 22 agrupaciones guatemaltecas y delegaciones internacionales.

Participarán 88 bandas en total, incluyendo 22 agrupaciones guatemaltecas y delegaciones internacionales. (Foto Prensa Libre: OIB)

“El compromiso es mostrar al mundo que Guatemala tiene una niñez y juventud talentosa, y que somos capaces de ser sede de un Mundial de Bandas”, expresó Samuel Osoy, director de OIB.

Fecha

Viernes 26 de septiembre

Hora

De 14 a 17 horas

Lugar

15 calle, Paseo La Sexta

Precios y localidades :

Actividad gratuita

