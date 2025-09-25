Escenifican leyendas de Guatemala en el cementerio de Antigua Guatemala

Las noches de los primeros fines de semana de octubre son una cita con las más famosas leyendas de Guatemala. Estas serán representadas por los actores de Narraciones del Sereno, en el cementerio San Lázaro, en Antigua Guatemala.

Ciceli Sánchez, directora y productora del proyecto, comenta que esta actividad nació aproximadamente en el 2013. El objetivo es narrar leyendas de espantos y aparecidos que forman parte del patrimonio intangible de Guatemala y que están cayendo en el olvido tanto entre los niños como entre los adolescentes, explica Sánchez.

"Se busca exaltar la cultura guatemalteca y la riqueza que tenemos en leyendas, aquellas que en su momento contaban los abuelos y que hoy se están perdiendo. No queremos que desaparezcan, sino que permanezcan en nuestra cultura, porque son parte de nuestra idiosincrasia", agrega.

Sánchez explica que el grupo busca hacer esto con respeto: "Pedimos permiso a los difuntos, porque es su casa y merecen el honor pertinente", señala la directora y productora.

Cada presentación dura 45 minutos y los asistentes observan a los personajes que representan más de 15 leyendas. Para este montaje participan casi 22 artistas en escena.

Las leyendas de espantos y aparecidos incluyen personajes como la Llorona, la Tatuana, el Sombrerón, así como figuras históricas como doña Beatriz de la Cueva y el hermano Pedro.

Fecha

Viernes 3, sábado 4, viernes 10 y sábado 11 de octubre

Hora

Horarios a partir de las 18 horas

Lugar

Cementerio San Lázaro, Antigua Guatemala

Precios y localidades :

Adultos Q50

Niños menores de 10 años Q30

Venta de entradas:

Comunicarse al teléfono 5200-3339

