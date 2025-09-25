Premios Juventud 2025: cuándo serán, a qué hora, dónde verlos y qué artistas se presentarán

Desde Panamá llegará la 22 edición de los Premios Juventud, donde se reconoce lo mejor del mundo del entretenimiento y la música latinoamericana. La velada contará con grandes presentaciones musicales, como las de Marc Anthony, Wisin y Fonseca, quienes harán bailar al público.

El evento, que por primera vez se realizará fuera de Estados Unidos, tendrá como escenario el Centro de Convenciones Figali, en la Ciudad de Panamá, este 25 de septiembre, donde Danny Ocean y Bad Bunny buscarán llevarse la mayor cantidad de premios, al estar nominados en seis categorías.

Con 30 artistas invitados que se presentarán en el escenario de Premios Juventud, la gala iniciará a las 17 horas (Guatemala), con más de 200 artistas latinoamericanos que buscarán llevarse uno de los 41 galardones. Previo a la ceremonia se realizará la famosa alfombra azul, donde actrices, actores, cantantes y podcasters derrocharán elegancia.

La gala comenzará con un show musical dedicado a Panamá, el anfitrión de la velada, donde artistas como Sech, Farruko y Natti Natasha llevarán al público por un viaje musical que recorrerá los ritmos característicos de la cultura de ese país, según destaca información del organizador del evento, Univisión.

El encargado de transmitir el evento será Univisión, canal disponible por servicio de cable, y vía streaming en plataformas como VIX o a través de las redes sociales de Univisión y de Premios Juventud.

La gala también contará con una transmisión en directo (live stream) de Premios Juventud 2025, en la que se mostrará la alfombra azul, entrevistas exclusivas con los artistas invitados y el detrás de cámaras del evento.

Con 41 categorías en total, Premios Juventud integrará en el 2025 nuevas distinciones como: Mejor Canción de Música Mexicana Alternativa, Afrobeat Latino del Año y la más esperada: Podcast del Año.

Hasta el momento, se han entregado ya algunos premios previos a la gala principal: el premio Tropical Hit fue para Karol G; Mejor Urban Track, para Bad Bunny; Mejor Canción de Música Mexicana, para Carin León; y Mejor Canción Pop/Urbano, para Shakira, con su canción Soltera.

Presentaciones

En esta edición se presentarán al menos 30 artistas que deleitarán al público con sus espectáculos, que abarcarán desde el pop y el reguetón hasta la cumbia. Estos son algunos de los artistas confirmados: