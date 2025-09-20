¿A qué hora ver el concierto de Bad Bunny por Prime Video en Guatemala?

Distintos medios han informado que el espectáculo de Bad Bunny se podrá seguir en vivo, de manera gratuita, por medio de Prime Video, Amazon Music y el canal oficial de esta última. Si se encuentra en Guatemala, puede ver el concierto si dispone de alguna de estas plataformas.

Asimismo, la prensa extranjera indicó que los usuarios de la plataforma DGO con acceso a Prime Video también podrán disfrutar del evento.

Según esta información, el concierto se transmitirá este 20 de septiembre a las 18.30 horas de Guatemala. La presentación fue titulada No Me Quiero Ir de Aquí: Una Más, como expresión de cariño hacia su país natal.

De acuerdo con USA Today, este concierto trasciende la música, pues representa memoria, homenaje y compromiso. Además, forma parte de una residencia que comenzó el pasado 11 de julio.

¿En qué otros países habrá concierto de Bad Bunny en el 2025?

La gira internacional Debí Tirar Más Fotos Tour comenzará el 21 de noviembre. Bad Bunny ofrecerá conciertos en República Dominicana, Costa Rica, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil.

También se presentará en Japón, España, Portugal, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Suecia, Polonia e Italia, antes de finalizar en Bélgica el 22 de julio de 2026. Esta gira marca el retorno del artista a Europa.

El cantante anunció que esta serie de conciertos dará vida a su álbum más reciente y se espera que el espectáculo muestre la esencia y cultura de sus raíces puertorriqueñas.