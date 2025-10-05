“¡No me simpatizas!”: Bad Bunny interpreta a Kiko y recuerda la serie de “El Chavo del 8” en Saturday Night Live

El cantante y compositor puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, sorprendió a sus seguidores este sábado con una aparición en el programa estadounidense Saturday Night Live actuando como Kiko.

El mediático artista revivió junto a otros actores personajes de la famosa serie de Roberto Gómez Bolaños, El Chavo del 8.

Saturday Night Live (SNL) es un programa de comedia y que presenta una variedad de sketches en Estados Unidos y en el que fue invitado especial el artista boricua.

Bad Bunny se encuentra en medio de las críticas republicanas tras el anuncio de su participación en el Super Bowl de febrero del 2026, en el que incluso han amenazado con enviar a agentes antimigrantes.

El cantante aprovechó su presentación en SNL para defender su presentación e incluso lanzó algunos chistes sobre las críticas de algunos sectores en Estados Unidos.

Con algunas frases en español, destacó los logros de los latinos en ese país y resaltó en inglés: "Si no entendieron lo que acabo de decir, tienen cuatro meses para aprender".