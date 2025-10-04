Comic-Con Guatemala 2025: arranca la fiesta de uno de los eventos más esperados del año

Los cosplay de personajes de animé, manga, videojuegos o cómics abarrotan el Parque de la Industria, que durante el fin de semana del sábado 4 y domingo 5 de octubre recibe a personas de todas las edades en este evento anual.

Los invitados especiales de este año son esperados con entusiasmo por los guatemaltecos. Entre ellos estarán Shirahime, como cosplay internacional; Sean Gunn, actor estadounidense que interpreta a Kraglin en Guardianes de la Galaxia, y Mario Arvizu, actor de doblaje en películas como Kung Fu Panda y Madagascar.

Además, se espera la participación de Carlos Villagrán, quien dio vida al personaje de Quico en el programa El Chavo del 8.

Los organizadores prevén que, durante este fin de semana, cerca de 20 mil personas participen en conferencias, exposiciones y torneos de videojuegos, entre las múltiples actividades plaificadas.

Andrés “El Geek” Pacheco afirma que su participación obedece al amor que siente por el animé y los superhéroes. “Estar en un lugar que tenga todo y convivir con personas como tú es lo mejor del mundo”, comenta. “Los invito a todos a venir”, agrega el creador de contenido.

Durante el Comic-Con 2025, hay disponibles varios stands con venta de figuras de colección, cómics y otros artículos.

(Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Por su parte, Heidy Padilla, quien representa a Capitana Marvel, dice sentirse feliz porque en este tipo de eventos se toma en cuenta a la mujer y se demuestran sus capacidades. “La Capitana Marvel es de los personajes más valiosos e íntegros”, comenta.

Diferentes sorpresas se encuentran en el Comic Con de Guatemala como los bustos de Marvel. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

En un video en vivo de Prensa Libre y Guatevisión también se comparten otras inquietudes de los asistentes.

Entre ellos, algunos expresan que en este evento pueden sentirse bien consigo mismos y que están admirados por la creatividad de los cosplay. A las 16 horas se espera la participación de Carlos Villagrán.

Por la tarde del sábado 4 de octubre se espera la participación de Corbin Bleu, de High School Musical; Romina Marroquín, la voz de Rapunzel y se tendrá también un torneo de Mortal Kombat y el concurso de Cosplay.

Compartimos el horario para el domingo 5 de octubre.