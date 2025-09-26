Estrenos de Disney Plus en octubre del 2025: lista de películas y series imperdibles de esta temporada

En octubre, podrá disfrutar de sus películas y series favoritas en Disney Plus, ideales para maratonear en familia.

María Alejandra Guzmán

|

Disney Plus

Tome nota de los estrenos de Disney Plus para octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

A pocos días del inicio del mes, Disney Plus anunció los estrenos programados para octubre del 2025, entre los que sobresalen diversas producciones perfectas para compartir durante los fines de semana y otros momentos de ocio.

Octubre se caracteriza por ser el mes del terror, por lo que destacan algunas producciones alusivas a Halloween. Sin embargo, también se incluyen novedades de Marvel y contenidos pensados para todos los miembros del hogar.

Además, podrá disfrutar de nuevos episodios de algunas de sus series preferidas, como Wizards Beyond Waverly Place, Star Wars: Visions (Volumen 3), Spider-Man de Marvel y sus increíbles amigos, entre otras.

A continuación, compartimos los principales estrenos de la plataforma previstos para octubre del 2025, según el comunicado oficial de Disney Plus. Se recomienda estar al tanto de las actualizaciones: “La disponibilidad de títulos de la biblioteca varía según la región y está sujeta a cambios”, precisa dicho comunicado.

¿Qué estrenos habrá en Disney Plus en octubre del 2025?

Miércoles 1 de octubre

  • SuperKitties (Temporada 3): estreno

Jueves 2 de octubre

  • Canciones navideñas de Mickey y Minnie: Halloween

Viernes 3 de octubre

  • Spider-Man de Marvel y sus increíbles amigos (Temporada 4): episodio especial de Halloween
  • El globo: estreno
  • El arroyo turbio (original de Hulu): nuevos episodios
  • Something Wicked This Way Comes

Sábado 4 de octubre

  • Halloween Wars, tres temporadas

Domingo 5 de octubre

  • Kiff (Temporada 2): episodio especial de Halloween
  • Traveling with Snow Man (Disney+ Original): nuevo episodio

Miércoles 8 de octubre

  • Wizards Beyond Waverly Place (Temporada 2): estreno de todos los episodios

Viernes 10 de octubre

  • The Murky Stream (Hulu Original): nuevos episodios

Miércoles 15 de octubre

  •  Electric Bloom (Temporada 1): nuevos episodios
  • Vampirina: Teenage Vampire: estreno de todos los episodios

Viernes 17 de octubre

  • Marvel’s Spidey and Iron Man: Avengers Team-Up!: estreno
  • The Murky Stream (Hulu Original): nuevos episodios

Domingo 19 de octubre

  •  Traveling with Snow Man (Disney+ Original): nuevo episodio

Viernes 24 de octubre

  • LEGO Frozen: Operations Puffins (Disney+ Original): estreno

Domingo 26 de octubre

  • Traveling with Snow Man (Disney+ Original): nuevo episodio

Miércoles 29 de octubre

  • Star Wars: Visions (Volumen 3): estreno de todos los episodios
  • Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original): estreno.

Periodista y redactora con experiencia en tendencias digitales relacionadas con arte, cultura, salud, tecnología, bienestar y otras temáticas similares.

