Estrenos de Disney Plus en octubre del 2025: lista de películas y series imperdibles de esta temporada
En octubre, podrá disfrutar de sus películas y series favoritas en Disney Plus, ideales para maratonear en familia.
Tome nota de los estrenos de Disney Plus para octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
A pocos días del inicio del mes, Disney Plus anunció los estrenos programados para octubre del 2025, entre los que sobresalen diversas producciones perfectas para compartir durante los fines de semana y otros momentos de ocio.
Octubre se caracteriza por ser el mes del terror, por lo que destacan algunas producciones alusivas a Halloween. Sin embargo, también se incluyen novedades de Marvel y contenidos pensados para todos los miembros del hogar.
Además, podrá disfrutar de nuevos episodios de algunas de sus series preferidas, como Wizards Beyond Waverly Place, Star Wars: Visions (Volumen 3), Spider-Man de Marvel y sus increíbles amigos, entre otras.
A continuación, compartimos los principales estrenos de la plataforma previstos para octubre del 2025, según el comunicado oficial de Disney Plus. Se recomienda estar al tanto de las actualizaciones: “La disponibilidad de títulos de la biblioteca varía según la región y está sujeta a cambios”, precisa dicho comunicado.
¿Qué estrenos habrá en Disney Plus en octubre del 2025?
Miércoles 1 de octubre
- SuperKitties (Temporada 3): estreno
Jueves 2 de octubre
- Canciones navideñas de Mickey y Minnie: Halloween
Viernes 3 de octubre
- Spider-Man de Marvel y sus increíbles amigos (Temporada 4): episodio especial de Halloween
- El globo: estreno
- El arroyo turbio (original de Hulu): nuevos episodios
- Something Wicked This Way Comes
Sábado 4 de octubre
- Halloween Wars, tres temporadas
Domingo 5 de octubre
- Kiff (Temporada 2): episodio especial de Halloween
- Traveling with Snow Man (Disney+ Original): nuevo episodio
Miércoles 8 de octubre
- Wizards Beyond Waverly Place (Temporada 2): estreno de todos los episodios
Viernes 10 de octubre
- The Murky Stream (Hulu Original): nuevos episodios
Miércoles 15 de octubre
- Electric Bloom (Temporada 1): nuevos episodios
- Vampirina: Teenage Vampire: estreno de todos los episodios
Viernes 17 de octubre
- Marvel’s Spidey and Iron Man: Avengers Team-Up!: estreno
- The Murky Stream (Hulu Original): nuevos episodios
Domingo 19 de octubre
- Traveling with Snow Man (Disney+ Original): nuevo episodio
Viernes 24 de octubre
- LEGO Frozen: Operations Puffins (Disney+ Original): estreno
Domingo 26 de octubre
- Traveling with Snow Man (Disney+ Original): nuevo episodio
Miércoles 29 de octubre
- Star Wars: Visions (Volumen 3): estreno de todos los episodios
- Disney Twisted Wonderland: The Animation (Disney+ Original): estreno.