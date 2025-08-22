¿Cuándo llega Superman a HBO Max?

Una nueva versión de uno de los superhéroes más memorables de la historia llegó a los cines en julio, con nuevos personajes y una trama distinta.

Superman, interpretado por David Corenswet, enfrenta el conflicto de reconciliar su herencia kryptoniana con su crianza humana en Smallville como Clark Kent, en un mundo cínico y carente de bondad.

Según afirmó James Gunn, director de la cinta, al medio The Hollywood Reporter: “Superman es, en esencia, la historia de América. Es un inmigrante que viene de otro lugar y se integra a la sociedad. Pero, para mí, sobre todo, es una historia que reafirma que la amabilidad humana es un valor, y es algo que hemos perdido”.

Estas declaraciones coinciden con lo descrito en la sinopsis publicada por la página Filmaffinity España, donde se señala que “mientras el superhéroe protege a la humanidad, encarna la verdad, la justicia y el estilo americano, desafiando una era que considera estos valores obsoletos”.

¿Cuándo se estrena Superman?

Aunque la cuenta oficial de HBO Max no ha confirmado la fecha de estreno para Guatemala y Latinoamérica, varios medios internacionales, como El Comercio, informan que la cinta estará disponible a partir del 26 de septiembre.

En cambio, en Estados Unidos, el estreno en plataformas se dio el 15 de agosto. Esto se debe a que el lanzamiento de la película coincidió con el estreno de la segunda temporada de la serie Peacemaker.

La intención original del productor era estrenar Superman antes que Peacemaker, ya que, en una entrevista con el medio estadounidense Screen Rant, declaró: “Originalmente pensé que Peacemaker se estrenaría el mes que viene (septiembre). Había muchas cosas que escapaban a nuestro control, así que Peacemaker se estrena ahora y, al final, quería que todos los que quisieran pudieran ver a Superman, incluso quienes no pudieron ir al cine antes de Peacemaker. Y esa es realmente la razón”.

Aunque la película llegará a HBO Max en septiembre, el medio AS indica que ya está disponible para alquiler en Prime Video y Apple TV+

El 10 de julio se estrenó en cines de Guatemala Superman, con una nueva historia y reinicio del universo DC. (Foto Prensa Libre: EFE)

¿De qué trata la nueva versión de Superman?

En la nueva producción de DC, James Gunn presenta a Clark Kent en una historia centrada en su vínculo con Krypton y los dilemas que enfrenta en Metrópolis.

El personaje aparece en una etapa más joven, dividido entre su origen extraterrestre y su vida en la Tierra. Tras intervenir en una guerra, enfrenta rechazo social y desconfianza, lo que lo impulsa a recuperar su imagen.

El avance de Warner Bros. muestra su relación con Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan, quien conoce su identidad y le concede una entrevista para explicar su situación ante la opinión pública.

Lex Luthor aprovecha el conflicto para influir en la ciudadanía y debilitar a Superman. En el tráiler afirma: “No es un hombre. Es una cosa que, de alguna manera, se ha convertido en el centro de toda la conversación mundial”.

Gunn ha señalado que la trama se relaciona con la experiencia migrante y que esta historia surge en un contexto de pérdida de confianza en la bondad de las personas. También indicó que busca narrar la historia de alguien íntegro en un entorno marcado por la hostilidad digital.