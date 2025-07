Más allá del cómic: Superman y su retrato como inmigrante en la pantalla grande

A pocas horas del estreno de la nueva película de Superman, el director James Gunn subrayó que esta historia es la de Estados Unidos: la de una persona inmigrante llena de sueños. Esto contrasta con parte del relato sobre el rechazo social y la desconfianza de los ciudadanos de Metrópolis, luego de un incidente.

En una entrevista con The Sunday Times, Gunn detalló que retrata a un inmigrante que llegó a Estados Unidos desde otros lugares y que pobló el país. “Para mí, es principalmente una historia que demuestra que la bondad humana básica es un valor y algo que hemos perdido”, agregó.

Las declaraciones de James Gunn se dan en medio de las políticas migratorias que Donald Trump ha impulsado para deportar a los migrantes de ese país. Dentro de sus pronunciamientos, el director del Universo DC afirmó: “Superman es la historia de Estados Unidos”.

Gunn explicó que Superman puede tener diversas interpretaciones, dependiendo de los grupos sociales o políticos, pero que representa una historia llena de bondad humana. Según The Hollywood Reporter, en la entrevista aseguró que no busca ofender a nadie, pero que, si lo hace, “no le importa” si las personas se sienten ofendidas o atacadas con la película.

En esta ocasión, será el actor David Corenswet quien dará vida a Superman, cuyo estreno está previsto para el 10 de julio en los cines de Guatemala. Según lo anticipado por el director, esta versión reivindicará la percepción del migrante en un momento en que muchas personas han perdido la esperanza en la bondad de la sociedad.

“Superman es, en esencia, la historia de América. Es un inmigrante que viene de otro lugar y se integra a la sociedad. Pero, para mí, sobre todo, es una historia que reafirma que la amabilidad humana es un valor, y es algo que hemos perdido”, reiteró Gunn en la entrevista.

En su análisis de la película, Gunn destacó que esta entrega tiene tintes políticos, al abordar cuestiones de moralidad. “Y no, no hago películas para cambiar el mundo, pero si algunas personas pudieran ser un poco más amables después de esto, me haría feliz”, recalcó.

Historia de Superman 2025

En esta nueva versión, el director de DC relata que el personaje nacido del cómic será llevado a una historia renovada, en la que Clark Kent busca reconciliarse con sus orígenes kryptonianos mientras enfrenta conflictos morales en la metrópolis donde habita.

En una versión más joven que las anteriores —tanto en su identidad como Clark Kent como en su faceta de Superman—, el personaje se ve dividido entre su legado alienígena y su crianza humana.

Además, deberá enfrentar el escrutinio público luego de intentar poner fin a una guerra, lo que provocará rechazo social y desconfianza por parte de los ciudadanos de Metrópolis. Esto lo llevará a intentar limpiar su imagen.

El avance de Warner Bros muestra a un Clark Kent en una etapa más madura, ya en una relación con la reportera Lois Lane (Rachel Brosnahan), quien conoce su identidad y le concederá una entrevista para aclarar su situación ante una sociedad que lo percibe como enemigo.

Su archienemigo, Lex Luthor, también se ve incentivado por este conflicto, que usará para poner a los ciudadanos en contra de Superman. “No es un hombre. Es una cosa que, de alguna manera, se ha convertido en el centro de toda la conversación mundial”, declara el villano durante el avance, lo que refuerza el rechazo a lo desconocido.

Esta trama se acerca a la realidad migrante, señaló Gunn, quien afirmó: “Este Superman parece llegar en un momento particular en el que la gente siente una pérdida de esperanza en la bondad ajena”.

Por último, el director subrayó la importancia de contar esta historia: “Estoy contando la historia de un tipo excepcionalmente bueno, y eso se siente necesario ahora porque ha surgido una mezquindad debido a la crueldad de las figuras culturales en línea”.