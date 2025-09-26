Estrenos de Netflix en octubre del 2025: documental de Juan Gabriel, Monstruo y Respira se suman al catálogo

Netflix sigue sorprendiendo a sus suscriptores con una nueva cartelera recargada de series, películas y documentales para toda la familia. Uno de los estrenos más relevantes, sin duda, será Juan Gabriel: debo, puedo y quiero, así como la segunda temporada de Respira, en la que se integrará el cantante Pablo Alborán.

Monstruo: La historia de Ed Gein ha sido otro de los títulos más esperados, con una historia que retrata a un asesino serial, saqueador de tumbas y psicópata que provocó grandes horrores en su comunidad. Pegado a ello, Netflix estrenará Nadie nos vio partir, serie que sigue a una mujer en busca de sus hijos, quienes han sido secuestrados.

Apegada al mes del terror, Netflix presentará series que mantendrán al público atento a sus pantallas, con estrenos como Halloween, Una casa de dinamita, Buenas noticias o la serie española Respira.

En octubre, Netflix integrará a su catálogo una variedad de producciones originales y otras adquiridas, como Godzilla y Kong: El nuevo imperio, La máscara, Godzilla o Godzilla II: El rey de los monstruos, títulos que buscan mantener a los fanáticos de los monstruos clásicos interesados en la plataforma.

Con planes básicos que van desde Q45.69 hasta el plan premium de Q95.27, esta plataforma ofrece una gran variedad de series, documentales, películas, juegos y, su más reciente integración, eventos en vivo.

Estos son los estrenos que llegarán a Guatemala en octubre del 2025:

El amor es ciego – Temporada 9 - 1 de octubre

Un grupo de solteros busca el amor sin basarse en la apariencia. La serie sigue su proceso desde las citas en cápsulas hasta las bodas, donde deberán descubrir si la conexión emocional es suficiente para sostener una vida en común.

Hombres de verdad – Nueva temporada - 2 de octubre

Cuatro amigos de mediana edad enfrentan la crisis de la masculinidad en una época marcada por la igualdad, viendo cómo sus privilegios y roles tradicionales se desmorona

Monstruo: La historia de Ed Gein - 3 de octubre

La serie revive la macabra historia de Ed Gein, un asesino serial que inspiró películas icónicas del cine de terror. Desde su aislamiento en Wisconsin hasta los crímenes que estremecieron a una generación, su legado marcó la cultura popular.

La nueva brigada - 3 de octubre

En 1958, las primeras mujeres policías de Suecia enfrentan prejuicios y resistencia social mientras intentan abrirse camino en un entorno hostil y dominado por hombres.

Old Dog, New Tricks – Nueva temporada - 3 de octubre

Un veterinario rural y su sobrina se ven obligados a adaptarse al mundo urbano al trabajar en una tienda de mascotas de alta sociedad en Galicia.

Verdaderamente aterrador – 7 de octubre

Dirigida por James Wan, esta producción muestra historias sobrenaturales reales, presentadas con un estilo inquietante y cinematográfico. Miniserie de 3 episodios

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero - 30 de octubre

Videos personales y entrevistas inéditas muestran la genialidad, sacrificios y la dualidad entre la vida pública y privada del icónico cantante y compositor Juan Gabriel.



Una serie documental con acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, incluyendo videos filmados por él mismo. A través de 4 episodios, esta investigación ofrece una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de miles de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida.