Escenario
Comic-Con Guatemala 2025: Fechas, horarios, entradas, lugar y otros detalles del evento geek más grande de la región
La convención anual que celebra la cultura pop y geek en Guatemala, reunirá en el país a fanáticos de cómics, anime, cine, series de televisión, videojuegos, ciencia ficción, fantasía y cosplay.
La Comic-Con Guatemala es la convención anual que celebra la cultura pop y geek en la región. (Foto Prensa Libre: Cortesía Comic-Con Guatemala)
Con una agenda de actividades como conferencias, exposiciones y la participación de invitados internacionales, la Comic-Con Guatemala 2025 promete una experiencias especial y cercana.
La convención que celebra la cultura pop y geek en Guatemala es considerada por expertos como la más grande de su tipo en Centroamérica que además incluirá concursos de cosplay, puestos de artículos promocionales, y la presencia de personalidades del entretenimiento, como actores, actores de doblaje, cosplayers y artistas gráficos, espera la participación de más de 20 mil asistentes.
Qué es la Comic-Con Guatemala
De acuerdo con los organizadores, la Comic-Con Guatemala es un evento de conferencias, exposiciones, torneos de videojuegos, concursos de cosplays, personalidades del cine y la tv y un ejército de fanáticos que acompañarán y disfrutarán nuevamente de experiencias inolvidables.
Invitados para la Comic-Con Guatemala 2025
Durante la edición del 20255, la convención contará con figuras internacionales entre las que destacan las siguientes:
- Carlos Villagrán – Actor mexicano | El inolvidable Quico en el programa El Chavo del 8
- Sean Gunn – Actor estadounidense | Kraglin en Guardianes de la Galaxia y parte del nuevo Superman 2025
- Romina Marroquín – Actriz mexicana de doblaje | La encantadora voz de Anna en Frozen y muchos personajes más
- Juan Carlos Tinoco – Actor colombiano-mexicano de doblaje | La voz oficial de Thanos en el UCM
- Mario Arvizu - Actor mexicano de doblaje | Voz de Kung Fu Panda, Madagascar y más clásicos animados
- Carlos Segundo - Actor mexicano de doblaje | La voz legendaria de Piccolo en Dragon Ball Z
- Emilio Treviño - Actor mexicano de doblaje | La voz de Miles Morales en Spider-Man: Un Nuevo Universo
- Corbin Bleu - Actor estadounidense | La estrella de High School Musical que marcó a una generación
- Shirahime - Cosplayer internacional
Fecha
La Comic-Con Guatemala se celebrará el sábado 4 y domingo 5 de octubre del 2025.
Hora
Sábado y Domingo: De 9 a 20 horas.
Lugar
Salón 8 | Área 8-9 | Salón 99 del Parque de la Industria, zona 9 de la capital.
Precios y localidades
- Q25 - Niños (hasta 1.40m)
- Q30 - Adulto mayor (60+ con DPI)
- Q125 - Adulto/Joven
- Q250 - Paquete Super Familia: (2 Adultos + 2 niños)
- Q100 - Cosplayers (Solo en efectivo en la taquilla los días del evento)
Venta de entradas
Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de comicon.com.gt/tickets/
