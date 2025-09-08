Comic-Con Guatemala 2025: Fechas, horarios, entradas, lugar y otros detalles del evento geek más grande de la región

Con una agenda de actividades como conferencias, exposiciones y la participación de invitados internacionales, la Comic-Con Guatemala 2025 promete una experiencias especial y cercana.

La convención que celebra la cultura pop y geek en Guatemala es considerada por expertos como la más grande de su tipo en Centroamérica que además incluirá concursos de cosplay, puestos de artículos promocionales, y la presencia de personalidades del entretenimiento, como actores, actores de doblaje, cosplayers y artistas gráficos, espera la participación de más de 20 mil asistentes.

Qué es la Comic-Con Guatemala

De acuerdo con los organizadores, la Comic-Con Guatemala es un evento de conferencias, exposiciones, torneos de videojuegos, concursos de cosplays, personalidades del cine y la tv y un ejército de fanáticos que acompañarán y disfrutarán nuevamente de experiencias inolvidables.

Invitados para la Comic-Con Guatemala 2025

Durante la edición del 20255, la convención contará con figuras internacionales entre las que destacan las siguientes:

Carlos Villagrán – Actor mexicano | El inolvidable Quico en el programa El Chavo del 8

Sean Gunn – Actor estadounidense | Kraglin en Guardianes de la Galaxia y parte del nuevo Superman 2025

Romina Marroquín – Actriz mexicana de doblaje | La encantadora voz de Anna en Frozen y muchos personajes más

Juan Carlos Tinoco – Actor colombiano-mexicano de doblaje | La voz oficial de Thanos en el UCM

Mario Arvizu - Actor mexicano de doblaje | Voz de Kung Fu Panda, Madagascar y más clásicos animados

Carlos Segundo - Actor mexicano de doblaje | La voz legendaria de Piccolo en Dragon Ball Z

Emilio Treviño - Actor mexicano de doblaje | La voz de Miles Morales en Spider-Man: Un Nuevo Universo

Corbin Bleu - Actor estadounidense | La estrella de High School Musical que marcó a una generación

Shirahime - Cosplayer internacional

Fecha

La Comic-Con Guatemala se celebrará el sábado 4 y domingo 5 de octubre del 2025.

Hora

Sábado y Domingo: De 9 a 20 horas.

Lugar

Salón 8 | Área 8-9 | Salón 99 del Parque de la Industria, zona 9 de la capital.

Precios y localidades

Q25 - Niños (hasta 1.40m)

Q30 - Adulto mayor (60+ con DPI)

Q125 - Adulto/Joven

Q250 - Paquete Super Familia: (2 Adultos + 2 niños)

Q100 - Cosplayers (Solo en efectivo en la taquilla los días del evento)

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de comicon.com.gt/tickets/

