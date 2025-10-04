Chusma, chusma, pufff: Carlos Villagrán revive a Kiko en Comic-Con Guatemala 2025 y el público abuchea a Doña Florinda

La Comic-Con 2025 en Guatemala tuvo como invitado especial al actor Carlos Villagrán, quien interpretaba a Kiko en los famosos programas de El Chavo del 8. Su personaje fue parte de distintas generaciones que vieron esta serie.

Kiko era reconocido por inflar sus cachetes y vestir de marinero. Villagrán presentó su renuncia en 1978, atribuida a desacuerdos con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y a situaciones personales.

Villagrán se presentó en el Parque de la Industria el sábado 4 de octubre. Frente al público asistente, interpretó a su personaje y su recordado llanto.

Durante la intervención del actor mexicano, hubo un momento especial cuando le cantaron feliz cumpleaños a su esposa, María Rebeca Palacios Lárraga, con quien lleva más de 15 años de casado.

María Rebeca Palacios, esposa de Carlos Villagrán en Guatemala durante su presentación. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Al interactuar con el público, Kiko fue mencionando uno a uno a los personajes recordados del Chavo del 8, a lo que los asistentes respondían con aplausos en especial al mencionar a Don Ramón. Sin embargo, al decir a Doña Florinda, interpretada por Florinda Meza, hubo abucheos. Esto quedó registrado en un video que se hace viral.

Meza ha recibido comentarios negativos tras el lanzamiento de la serie Chespirito: Sin querer queriendo, en la que se relata la historia de Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández.

El precio de la fama, nombre del capítulo, describe peleas y conflictos de la pareja, que finalmente se separó. Roberto Gómez Bolaños se acerca cada vez más al personaje Margarita Ruíz, quien representa a Florinda Meza en la vida real y ella se convirtió en su segunda esposa.

A raíz de la serie han resurgido videos del pasado, documentales e imágenes que muestran la dinámica entre los personajes. Uno de los que causó más polémica en los últimos meses fue una entrevista realizada en 2004, junto a Roberto Gómez Bolaños, para el programa chileno Pasiones, Florinda Meza dijo: “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”. Este comentario despertó reacciones negativas.

Kiko después de Chespirito

Villagrán deseaba tener su propio programa con el personaje de Kiko. Para lograrlo, conversó con Chespirito y contó con su autorización. No obstante, ese programa nunca se concretó.

De acuerdo con medios internacionales, Chespirito le dijo a Villagrán que podía utilizar el personaje, pero debía cumplir una condición que, para cualquier admirador, habría sido fácil de aceptar. Sin embargo, Villagrán se negó.

Se pensó que Gómez Bolaños le había solicitado una compensación económica por el uso del personaje. No obstante, cuando le preguntaron por la condición que le planteó a su compañero y colega, respondió: “Únicamente le pedí una leyenda en su programa que dijera: ‘Agradezco a Roberto Gómez Bolaños la autorización para usar el personaje de su creación’”.

Carlos Villagrán no aceptó, ya que aseguraba que el personaje de Kiko era suyo. Como consecuencia, abandonó el elenco de El Chavo del 8. Durante un tiempo, enfrentó un conflicto con Chespirito por el uso del nombre; sin embargo, tiempo después cambió la grafía de Quico a Kiko y pudo desarrollar proyectos en varios países de América Latina.

En una entrevista con Univisión, también destacó que le gustaría ser recordado con una frase. En su epitafio desea que se escriba: “Por favor, sean felices”.