Florinda Meza llamó “defectos” a los hijos y a la exesposa de Chespirito, y le compusieron una canción

En la serie estrenada en Max, Chespirito: sin querere queriendo se describen los momentos más impactantes de la historia de Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito y está generando una ola de críticas, comentarios y opiniones en cada uno de los secretos que describe la serie en el capítulo que se estrena cada jueves.

Chespirito: Sin querer queriendo es la interpretación en formato de serie para televisión de las memorias escritas por Gómez Bolaños antes de fallecer hace ya más de 10 años, en las que repasa desde sus comienzos en el mundo del humor en la década de 1960 hasta algunos de los episodios más reconocidos del Chavo, como su visita a Acapulco.

La serie no ha estado exenta de polémica desde sus primeros avances debido a la petición de no inclusión de su nombre e imagen por parte de la viuda de Gómez Bolaños, Florinda Meza, que junto a personajes como Quico o Don Ramón formó parte de la vecindad número 8 desde la década de 1970 con Doña Florinda.

La serie muestra el romance entre la pareja y cómo terminó Chespirito su relación de 20 años con Graciela Fernández, madre de sus seis hijos.

Debido a la serie han surgido una serie de videos del pasado, documentales y otras imágenes que muestran la dinámica entre los personajes.

Fotografía de archivo del comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito. (Foto Prensa Libre: EFE)

En una entrevista realizada en 2004 junto a Roberto Gómez Bolaños para el programa chileno Pasiones, Florinda Meza dijo: “Él tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa”. Este comentario ha despertado a los seguidores y el video se ha hecho viral.

Meza respondió en redes sociales al respecto del comentario de la usuaria @jdicuru: “tengo curiosidad por saber si cuando llamaste a sus hijos y su exesposa "7 defectos" fue una respuesta impulsiva y equivocada de tu parte o fue adrede. Porque realmente quiero pensar que no fue con esa intención”.

"Seguramente me preguntaron por el tiempo en que no le hice caso a Roberto. Yo lo veía como un hombre perfecto y esos serían sus únicos "Defectos" para decirle que sí, a pesar de su insistencia. Es muy fácil sacar de contexto las cosas, más ahora. Roberto amaba a sus hijos y no hubiera estado con alguien que no los respetara", respondió.

Actualmete el tiktoker Roy Cuervo lanzó una parodia titulada ¿Qué pasó mi Florinda?, con el ritmo de la canciónQué bonita vecindad de El Chavo del 8. En la canción, comparan a Florinda Meza con Karla Panini y Ángela Aguilar, ambas relacionadas con historias de infidelidad.

Parte de la letra de la canción dice: “ahora ya te han funado (exponer públicamente a una persona o entidad como forma de denuncia), con ellas te han comparado (Karla Panini y Ángela Aguilar)”;“Florinda ha mencionado que con la serie no está de acuerdo”; ”Pero ahora han salido entrevistas donde dice que sus hijos y su esposa defectos serían”.