“Si son felices, me encanta”: las declaraciones de Cazzu sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

La ruptura amorosa entre Cazzu y Christian Nodal se convirtió en una de las mayores controversias de 2024. Sin embargo, la cantante argentina ha roto el silencio en medios internacionales de forma reciente.

A pocos días de su separación con Nodal, el cantante mexicano inició una relación amorosa con la artista Ángela Aguilar, con quien contrajo matrimonio en pocos meses.

Después de la ruptura con Nodal, Cazzu afirma que su comunicación se limita a hablar de todo lo relacionado con su hija Inti: “Tenemos una relación formal por el bien de nuestra hija”, afirmó la rapera refiriéndose a su expareja.

Además, aclaró que no juzga a Aguilar y que actualmente no tiene problemas con la cantante mexicana. Asimismo, desmintió los rumores relacionados con que la cantante mexicana esté con su hija: “Nunca existieron esas conversaciones legales”, dice Cazzu.

¿Qué opina Cazzu de la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Después de mucho tiempo de silencio, la cantante expresó recientemente ante la prensa argentina que no guarda rencor hacia Aguilar: Yo no la juzgo, no tengo sentimiento negativo hacia alguno de ellos. Me encanta si son felices, menciona.

De esta forma, Cazzu desmintió los rumores de la prensa mexicana, donde se aseveraba que la artista argentina iniciaría un proceso para que su hija Inti no conviviera con la actual pareja de Nodal.

Sin embargo, las preguntas de los medios locales no terminaron ahí. Cuando fue cuestionada por su actual situación sentimental, la rapera aseguró que está soltera y no tiene interés en enamorarse, afirmando que tiene muchas cosas que hacer.