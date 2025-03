A 30 años de su muerte, Selena Quintanilla sigue vigente con un nuevo documental

“Se trata de una artista que no deja de emocionar e inspirar“, dijo a EFE James Wooley, director ejecutivo del Festival de Cine de Miami, que esta semana exhibirá el documental ‘Selena y Los Dinos’, uno de los más esperados de la muestra.

“El interés en su vida y su música no solo no merma, sino que va en ascenso“, agregó Wooley.

Realizado con la colaboración de la familia Quintanilla y dirigido por Isabel Castro, el documental incluye imágenes nunca vistas de los inicios de la artista y su vida familiar.

La cantante, que murió a los 23 años tras los disparos que le propinó Saldívar en un hotel de Corpus Christi (Texas), sigue inspirando a jóvenes artistas como ella.

Selena Quintanilla did not shy away from her Mexican American heritage. From her hometown to the red carpet, her success blossomed as she became the voice for millions.



“IMPACT” x Nightline explores Selena’s rise to the top and what she represents to the Latino community. pic.twitter.com/Tu28uH1LMS