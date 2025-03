Cómo surgió la tendencia de creación de imágenes al estilo de Studio Ghibli y cuál es la polémica que ha generado

Hace unos días, la empresa OpenAI lanzó una nueva actualización de imágenes en ChatGPT, en la que, según su director ejecutivo, Sam Altman, “es una tecnología/producto increíble”.

Los usuarios notaron que, con esta actualización, ChatGPT permitía generar imágenes con estilos de diferentes estudios de animación, entre ellos —y el más popular— Studio Ghibli.

La curiosidad de muchos los llevó a probar esta opción y, desde entonces, las redes sociales comenzaron a inundarse de fotos convertidas en ilustraciones al estilo de Mi vecino Totoro o El viaje de Chihiro.

Sin embargo, esta opción, además de desatar una ola de creatividad en redes sociales, también creó un debate sobre los límites de la inteligencia artificial (IA) frente a la propiedad intelectual.

La tendencia se volvió tan viral que el mismo Altman y algunos miembros del equipo de OpenAI cambiaron su foto de perfil en la red social X por una versión estilo Ghibli de ellos mismos.

we are launching a new thing today—images in chatgpt!



two things to say about it:



1. it's an incredible technology/product. i remember seeing some of the first images come out of this model and having a hard time they were really made by AI. we think people will love it, and we…