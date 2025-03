¿Puede la inteligencia artificial planificar un viaje?: pros y contras de su uso

¿Una matiné del viernes por la noche? Citando a los Gershwin, no tiene por qué ser así. Pero eso fue lo que sugirió la inteligencia artificial moderna cuando se le pidió planear una visita a Broadway.

Cuando me solicitaron evaluar qué hace bien y qué hace mal la IA al planificar un viaje a la ciudad de Nueva York, me sentí curiosa y calificada para la tarea: resido en Manhattan desde 1989, suelo guiar a familiares y amigos que visitan y he escrito sobre tecnología, incluidos los chatbots, desde la década de 1990.

Probé varios sitios de planificación con IA con una misma solicitud: crear un itinerario para dos personas que visiten Nueva York del 17 al 20 de abril. El plan debía incluir un hotel asequible —menos de 250 dólares por noche— en el centro de la ciudad, visitas a lugares emblemáticos o museos, una función matiné de un espectáculo galardonado de Broadway y el mejor lugar para comer pizza. También pedí que se incluyeran indicaciones accesibles desde el hotel a cada sitio, y luego consulté sobre opciones si en el grupo viajaban niños.

Aunque la mayoría de los sitios recomendaron los clásicos lugares de Nueva York, como el Museo de Arte Moderno, la experiencia de usuario varió. Todos los sitios analizados emplean, de alguna forma, el software de OpenAI (The New York Times tiene una demanda activa contra OpenAI por derechos de autor).

Una interfaz amigable

Mindtrip, gratuito y con una página inicial atractiva, fue el planificador más acogedor para principiantes. Propuso visitas a la Estatua de la Libertad, el Museo Metropolitano de Arte y Central Park, e incluyó el hotel Pod 51, aunque su estilo “chic minimalista” puede no ser ideal para familias.

Entre sus aciertos, incluyó una visita al puente de Brooklyn y a Grimaldi’s Pizza. Entre sus desaciertos, colocó la Estatua de la Libertad y el Empire State Building en la misma mañana, antes de la función matiné de Hamilton, lo cual resulta poco realista. Sorprendentemente, recomendó el Museo Tenement como joya oculta.

Detalles por adelantado

Vacay, gratuito con opción prémium por 10 dólares al mes, tiene una interfaz más textual y precisa. Su versión gratuita sugiere destinos como Bethesda Terrace y Strawberry Fields dentro de Central Park. Propuso el hotel Pod 39 y proporcionó rutas de metro y autobús específicas. Sin embargo, también incurrió en el error de proponer una matiné del viernes por la noche.

ChatGPT: versatilidad y lógica

ChatGPT, gratuito y con planes de pago desde 20 dólares mensuales, propuso alojarse en Pod 51. Mostró lógica al agrupar actividades por zona, como combinar la visita a la Estatua de la Libertad con el Memorial del 11-S. No obstante, también sugirió funciones matiné en viernes y calculó tiempos de traslado poco realistas. A favor, recomendó el High Line y el mercado de Chelsea.

Confianza en marcas conocidas

Tripadvisor, con 25 años de trayectoria, también ofrece un planificador con IA. Sugirió el hotel Pod Times Square y ofreció las mejores recomendaciones para niños, como el planetario Hayden y el restaurante Alice’s Tea Cup. Sin embargo, ubicó erróneamente este último en el lado este del parque. Añadió opciones de pizza como Don Antonio y Capizzi, además de las habituales Joe’s y John’s.

Tripadvisor incluyó un descargo de responsabilidad: “La IA no es perfecta, pero te ayudará a saber qué hacer”.

Conclusión

Todos los planificadores de viaje con IA advierten que la información puede no ser precisa. Conviene revisar todo dos veces. Lo mejor es iniciar con un esquema básico —fechas, ubicación del hotel— y luego construir el itinerario paso a paso. Aunque aún se usan principalmente para planificar e investigar, agentes autónomos como Operator, de OpenAI, pronto podrían encargarse también de hacer las reservaciones. Por eso, conviene verificar que el itinerario esté correcto antes de emprender el viaje.

La inteligencia artificial ha facilitado la planificación, pero aún es necesaria la verificación humana.