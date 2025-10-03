¿Trump ordenará redadas en el Super Bowl por Bad Bunny? Esto respondió la Casa Blanca

Escenario

¿Trump ordenará redadas en el Super Bowl por Bad Bunny? Esto respondió la Casa Blanca

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en rueda de prensa que las declaraciones de Donald Trump sobre Bad Bunny se darán "en su debido momento".

|

time-clock

Bad Bunny en concierto

Fotografía del 14 de septiembre de 2025 del artista puertorriqueño Bad Bunny cantando, en San Juan (Puerto Rico). (Foto Prensa Libre: EFE)

"Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este 3 de octubre, cuando le preguntaron si habrá redadas migratorias durante el Super Bowl, tras el anuncio de que el cantante Bad Bunny se presentará en el espectáculo de medio tiempo.

El popular cantante puertorriqueño generó diversas reacciones al anunciarse que actuará en dicho espectáculo el próximo 8 de febrero del 2026 en Santa Clara, California, en un evento que atrae la atención de casi 100 mil espectadores.

Sin embargo, Leavitt reafirmó que el Gobierno de Donald Trump continuará con sus redadas migratorias para capturar a "cualquier inmigrante ilegal".

"La administración de Trump siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales cuando los encontremos", aseguró la portavoz sin brindar mayores detalles.

LECTURAS RELACIONADAS

Taylor Swift Real Madrid Wish List

¿Taylor Swift le canta al Real Madrid? La nueva canción en la que menciona al equipo merengue

chevron-right
Agente del ICE Nueva York

¿Cómo distinguir a los agentes falsos del ICE? Aumentan los incidentes bajo el mando de Trump

chevron-right

También dijo que las declaraciones de Donald Trump sobre la presentación de Bad Bunny en EE. UU. llegarán "en su debido momento".

"Sé que hay muchos en esta sala que están muy ansiosos por escuchar la respuesta del presidente (Trump) sobre Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo, así que no me adelantaré a él", dijo Leavitt.

La confirmación de Bad Bunny para el evento deportivo generó varias reacciones, en su mayoría negativas por parte de simpatizantes del movimiento de Donald Trump Make America Great Again (MAGA), quienes consideran "vergonzoso" que un cantante en español y que "odia a EE. UU." se presente en el Super Bowl.

"Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido", dijo Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sobre Bad Bunny.

El cantante había declarado que excluía a Estados Unidos de su última gira mundial para evitar redadas migratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lea también: De Michael Jackson y Aerosmith a Bad Bunny: Así ha evolucionado el medio tiempo del Super Bowl

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Casa Blanca Donald Trump Latinos en Estados Unidos Medio tiempo Super Bowl Redadas contra inmigrantes Super Bowl Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS