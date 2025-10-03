¿Trump ordenará redadas en el Super Bowl por Bad Bunny? Esto respondió la Casa Blanca

"Hasta donde sé, no hay un plan tangible para eso en este momento", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este 3 de octubre, cuando le preguntaron si habrá redadas migratorias durante el Super Bowl, tras el anuncio de que el cantante Bad Bunny se presentará en el espectáculo de medio tiempo.

El popular cantante puertorriqueño generó diversas reacciones al anunciarse que actuará en dicho espectáculo el próximo 8 de febrero del 2026 en Santa Clara, California, en un evento que atrae la atención de casi 100 mil espectadores.

Sin embargo, Leavitt reafirmó que el Gobierno de Donald Trump continuará con sus redadas migratorias para capturar a "cualquier inmigrante ilegal".

"La administración de Trump siempre va a arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales cuando los encontremos", aseguró la portavoz sin brindar mayores detalles.

También dijo que las declaraciones de Donald Trump sobre la presentación de Bad Bunny en EE. UU. llegarán "en su debido momento".

White House press secretary Karoline Leavitt said there is “no tangible plan” to send ICE agents to the Super Bowl after Puerto Rican superstar Bad Bunny was announced as the halftime performer. pic.twitter.com/J7dFqtsPOV — New York Post (@nypost) October 3, 2025

"Sé que hay muchos en esta sala que están muy ansiosos por escuchar la respuesta del presidente (Trump) sobre Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo, así que no me adelantaré a él", dijo Leavitt.

Doocy: What does the President think about the NFL's decision to schedule Bad Bunny as the Super Bowl halftime performer?



Leavitt: I know there are many people anxious to hear his response, so I won't get ahead of him. pic.twitter.com/C4w3FR980Z — Media Research Center (@theMRC) October 3, 2025

La confirmación de Bad Bunny para el evento deportivo generó varias reacciones, en su mayoría negativas por parte de simpatizantes del movimiento de Donald Trump Make America Great Again (MAGA), quienes consideran "vergonzoso" que un cantante en español y que "odia a EE. UU." se presente en el Super Bowl.

"Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido", dijo Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional, sobre Bad Bunny.

El cantante había declarado que excluía a Estados Unidos de su última gira mundial para evitar redadas migratorias por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

