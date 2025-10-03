¿Taylor Swift le canta al Real Madrid? La nueva canción en la que menciona al equipo merengue

Durante la madrugada de este viernes 3 de octubre, la cantautora estadounidense Taylor Swift, considerada un ícono cultural del siglo XXI por sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas, presentó su nuevo álbum The Life of a Showgirl, integrado por doce temas y cargado de confesiones personales y sentimentales.

Algunas canciones hacen referencia a su relación con la estrella de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), Travis Kelce, con quien recientemente se comprometió. Aunque, para sorpresa de sus fanáticos, la presencia del ala cerrada de los Kansas City Chiefs no fue la única alusión al mundo deportivo.

En la nueva pieza de Wi$h Li$t, la artista de 35 años, nacida en la ciudad de West Reading, Pensilvania, mencionó a una de las entidades deportivas más laureadas y reconocidas a nivel mundial: el cuadro español del Real Madrid, galardonado por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) como el mejor club del siglo XX.

"Quieren esa libertad y vivir fuera del sistema. Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid" Taylor Swift en Wi$h Li$t

La relación de Taylor Swift y el Real Madrid

En la nueva canción de Taylor Swift, Wi$h Li$t, el Real Madrid aparece como un símbolo de prestigio y lujo, pues, según la letra de la cantautora estadounidense, cualquiera quisiera un contrato con el conjunto merengue, principalmente como el del futbolista francés Kylian Mbappé, quien gana más de US$2 millones 500 mil cada mes en el club.

Sin embargo, además de la fama y el renombre que conlleva tener un contrato millonario como jugador del Real Madrid, el diario deportivo español Marca asegura que la relación de Taylor Swift con el club blanco es bastante estrecha, ya que, a pesar de que la amistad comenzó en enero del 2023 con el pie izquierdo, todo se logró solucionar.

De acuerdo con el medio español especializado en el deporte, varias actuaciones de Taylor Swift previstas a finales del 2023 en el estadio Santiago Bernabéu, propiedad del Real Madrid, tuvieron que cancelarse debido a problemas de insonorización, lo que presuntamente desató roces entre el club madrileño y el representante de la cantautora.

No obstante, Taylor Swift terminó siendo la protagonista en la capital española durante su concierto en el estadio Santiago Bernabéu en mayo del 2024, donde ofreció una presentación de más de tres horas y media, con un espectáculo de luz, sonido, vestuario y baile que disfrutaron más de 84 mil personas en el recinto deportivo del equipo.

El Real Madrid en Wi$h Li$t

La canción Wi$h Li$t de Taylor Swift dura un total de tres minutos con 31 segundos. Por lo cual, si no se desea escucharla completa, la cantautora estadounidense menciona al conjunto del Real Madrid alrededor del minuto 1.18, junto con los otros lujos y privilegios que muchos quisieran tener, como yates, helicópteros y mansiones.

“Quieren esas luces brillantes y las gafas de sol Balenciaga. Lo quieren todo y deberían tener lo que quieren. Se merecen lo que quieren y espero que lo consigan. Quieren esa libertad y vivir fuera del sistema. Lo quieren todo. Quieren un contrato con el Real Madrid y unas vacaciones de primavera alucinantes”, canta la estrella en esta pieza.