Paso a paso: cómo hacer una foto Polaroid con IA y aparecer junto a un famoso

Durante los últimos días, en las redes sociales se volvió tendencia una nueva manera de crear fotografías con ayuda de la inteligencia artificial (IA), en la que los internautas pueden aparecer con sus celebridades favoritas. Esto es posible gracias a los avances de la tecnología, que permite unir dos imágenes distintas y formar una que no existe.

Decenas de usuarios en las plataformas digitales han compartido sus fotografías al estilo Polaroid, término que comúnmente se refiere a una cámara instantánea o a la foto física que esta produce, ambas originadas en la empresa estadounidense pionera en este tipo de tecnología fotográfica y que quedó en la memoria de la población global.

Celebridades como Lionel Messi, Chayanne, Taylor Swift y Cristiano Ronaldo, entre otras, han sido de las más elegidas por la comunidad digital para posar en las fotografías creadas con inteligencia artificial. Sin embargo, cabe mencionar que la aplicación Gemini, desarrollada por Google, es la más utilizada para crear estas imágenes.

En las redes sociales se han compartido diversas claves o consejos para poder utilizar correctamente estas aplicaciones, debido a que lo más importante son las instrucciones que se le dan a un sistema de inteligencia artificial generativa, para solicitar un contenido como las fotografías al estilo Polaroid.

Paso a paso para crear la foto Polaroid con una celebridad

Seleccionar las fotografías base:

Para hacer realidad esta tendencia digital, es necesario escoger algún sistema de inteligencia artificial generativa, como ChatGPT. No obstante, los usuarios de las redes sociales recomiendan utilizar la aplicación Gemini, debido a que es capaz de entender y combinar diferentes tipos de información, como imágenes o videos individuales.

El primer paso es seleccionar las dos fotografías que se convertirán en la base de la mezcla digital. Es por esa razón que estas deben ser claras y con buena iluminación, preferiblemente un retrato o una foto de cuerpo entero: primero la imagen de la celebridad y luego la de la persona que desea aparecer a su lado, que puede ser cualquiera.

Detallar una buena instrucción:

Una vez seleccionadas las dos fotografías que serán la base de la mezcla, se deben cargar en la aplicación Gemini, por lo que es importante que los archivos no sean demasiado pesados, a fin de agilizar el proceso. Sin embargo, es en ese preciso momento cuando se encuentra el secreto para poder obtener los resultados más realistas.

Los prompts, como se denomina a las instrucciones que se dan a un sistema de inteligencia artificial generativa para poder solicitar un contenido específico, son cruciales para que la IA entienda el resultado deseado e influyen en la precisión y calidad de la respuesta obtenida, por lo que la claridad y el detalle son fundamentales al interactuar.

Genera la imagen y descarga:

El prompt recomendado en la aplicación Gemini es: “Crea una foto con una cámara Polaroid. Debe parecer una fotografía normal, estar ligeramente desenfocada y tener una fuente de luz constante, como un destello en una habitación oscura. No cambies la cara, pero sí el fondo, detrás de esas personas abrazándose con cortinas blancas”.

Una vez que el sistema de inteligencia artificial generativa pueda crear la fotografía al estilo Polaroid con una celebridad, los internautas pueden guardarla en alta definición y compartirla en redes sociales, donde se recomienda aclarar que se trata de una creación con IA, para evitar problemas o confusión en las plataformas digitales.